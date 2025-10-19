REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

W centrum galaktyki wieje. Tak, że łeb urywa

Czarne dziury mogą wydmuchiwać gorący gaz. Teraz wykryto taki wiatr w centrum naszej galaktyki.

Marcin Kusz
Tajemniczy stożek w centrum galaktyki. Naukowcy wiedzą, skąd się wziął
REKLAMA

Po dekadach bezowocnych poszukiwań naukowcy w końcu znaleźli ślady niewidzialnego, ale potężnego zjawiska: wiatru wydobywającego się wprost z serca naszej galaktyki. Przez ostatnie lata czarnej dziurze Sagittarius A*, wokół której krąży cały nasz Układ Słoneczny, udało się ukrywać swoją aktywność. Teraz jednak przełomowe obserwacje pokazują, że w centrum Drogi Mlecznej naprawdę wieje. I to dosłownie.

REKLAMA

Czarne dziury to nie tylko pochłaniacze

Wbrew obiegowej opinii czarne dziury nie tylko zasysają wszystko, co znajdzie się zbyt blisko nich. Gdy gaz opada na supermasywną czarną dziurę, zaczyna się nagrzewać, a część tej materii jest wyrzucana z ogromną siłą w formie tzw. wiatru, czyli strumieni gorącej plazmy. Takie zjawisko obserwowano wcześniej w innych galaktykach, ale nie w naszej.

Sagittarius A*, czyli czarna dziura o masie ponad 4 mln razy większej niż Słońce, do tej pory tak naprawdę milczała. Przez pół wieku astronomowie próbowali wykryć choćby cień tego procesu. Dopiero teraz, dzięki nowym technologiom i wieloletnim obserwacjom udało się go uchwycić.

Jak czytamy na łamach Science, kluczem do przełomu był radioteleskop ALMA w Chile. To najpotężniejszy instrument tego typu na świecie, który jest zdolny do widzenia przez gęste chmury pyłu zasłaniających centrum galaktyki przed teleskopami optycznymi. Zespół badaczy pod kierunkiem astrofizyczki Leny Murchikovej i astronoma Marka Gorskiego z Northwestern University przeanalizował pięcioletnie dane z ALMA i stworzył niezwykle dokładną mapę zimnego gazu molekularnego wokół Sagittarius A*. W tej chmurze znaleźli coś dziwnego: pustkę w kształcie stożka, jakby coś wypchnęło gaz z tego obszaru.

Wiatr, który zmienia galaktyki

Aby potwierdzić swoje przypuszczenia, naukowcy zestawili mapę gazu z danymi rentgenowskimi z obserwatorium NASA Chandra. Obie struktury – ta w zimnym gazie i ta widoczna w promieniowaniu X – idealnie do siebie pasowały. To bardzo silna przesłanka, że z czarnej dziury rzeczywiście wydobywa się gorący wiatr, który wypycha zimny gaz i wytwarza promieniowanie rentgenowskie. Takie wiatry mogą mieć kolosalny wpływ na kształtowanie się galaktyk. Ogrzewają otaczający gaz, spowalniają powstawanie nowych gwiazd i regulują tempo wzrostu galaktyk.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Chociaż to najbardziej przekonujące dowody na wiatr z Sagittarius A*, naukowcy wciąż szukają bezpośredniego potwierdzenia, np. dokładnych pomiarów prędkości cząstek wypływających z czarnej dziury. Ale już teraz wyniki te są ogromnym krokiem naprzód w zrozumieniu procesów zachodzących w centrum naszej galaktyki. Odkrycie wiatru z czarnej dziury Sagittarius A* to tak naprawdę odpowiedź na pytanie, jak powstają i ewoluują galaktyki takie jak nasza i jak możliwe było pojawienie się życia w jej spokojniejszych zakątkach.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
19.10.2025 07:44
Tagi: almabardzo duży teleskopCzarna dziuraDroga Mleczna
Najnowsze
7:23
Mówili, że niemiecka marynarka jest żałosna. No to patrzcie na to
Aktualizacja: 2025-10-19T07:23:00+02:00
7:12
Unikaj łączności satelitarnej jak ognia. Szokujące badania
Aktualizacja: 2025-10-19T07:12:00+02:00
7:01
iPhone Air na urlopie mnie zaskoczył. Nie tylko negatywnie
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:50
Robotaksówki do Polski wprowadzą Chiny. Oddajemy wielki rynek jak leszcze
Aktualizacja: 2025-10-18T16:50:00+02:00
16:40
Facebook sam będzie tworzył twoje i moje posty. Po co mam więc tam wchodzić?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:40:00+02:00
16:30
Początek końca Call of Duty? Weteran branży nie pozostawia złudzeń
Aktualizacja: 2025-10-18T16:30:00+02:00
16:20
Znany polski YouTuber okradziony przez AI. Jutro to będziesz ty
Aktualizacja: 2025-10-18T16:20:00+02:00
16:10
Starzy żyją dłużej, młodzi krócej. To ten cywilizacyjny postęp?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:10:00+02:00
16:00
Elektroniczne obrączki z GPS-em. W końcu pozbędziemy się piratów drogowych?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:00:00+02:00
9:00
Roborock F25 Ultra. Jest co najmniej pięć powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-10-18T09:00:00+02:00
7:52
Kiedy koniec PS5 i Xbox Series? Mamy zaskakujące prognozy
Aktualizacja: 2025-10-18T07:52:00+02:00
7:42
Wielka jak Jowisz, lekka jak piórko. Znaleźli zagadkową planetę
Aktualizacja: 2025-10-18T07:42:00+02:00
7:33
W polskich miastach śmierdzi na potęgę. Do akcji wysyłają drony
Aktualizacja: 2025-10-18T07:33:00+02:00
7:22
Recenzja Super Mario Galaxy 1 + 2. W końcu zrozumiesz fenomen Wii
Aktualizacja: 2025-10-18T07:22:00+02:00
7:11
Szef NATO drwi z rosyjskiej marynarki. "Tonie w badziewiu"
Aktualizacja: 2025-10-18T07:11:00+02:00
7:00
Idziesz w góry i śmiecisz. I nawet o tym nie wiesz
Aktualizacja: 2025-10-18T07:00:00+02:00
19:59
Taki będzie składany iPhone. Kupię go, choć będę musiał oddać nerkę
Aktualizacja: 2025-10-17T19:59:13+02:00
19:19
Ukraina, USA i Niemcy zrobili drona-potwora. Polska stoi w miejscu
Aktualizacja: 2025-10-17T19:19:27+02:00
19:03
Kosmiczny pancerz działa. Pierwszy raz nie będziemy bezbronni poza Ziemią
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:06+02:00
18:01
Ludzi Trumpa niepokoją ślady za samolotami. Wyjaśniamy "spisek"
Aktualizacja: 2025-10-17T18:01:11+02:00
17:49
Polska oczyszczalnia zdobyta przez ruskich hakerów. Robili co chcieli
Aktualizacja: 2025-10-17T17:49:01+02:00
17:36
Klimatyzator z ramieniem robota. Po co? Dreame nie wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:36:45+02:00
17:02
Wikipedia ma eksplozję ruchu. Zbadali sprawę i są przerażeni
Aktualizacja: 2025-10-17T17:02:11+02:00
16:48
Przez pompy ciepła zakrywają uszy. Będą problemy w całym kraju
Aktualizacja: 2025-10-17T16:48:22+02:00
16:05
SMS o zwrocie podatku zbiera żniwo wśród Polaków. Można stracić konto
Aktualizacja: 2025-10-17T16:05:13+02:00
15:35
Windows kopiuje najwygodniejszą funkcję na Maku. Szkoda, że ułomnie
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:31+02:00
15:11
Mapy Google zabiorą cię prosto do domu. Apple ma to od dawna
Aktualizacja: 2025-10-17T15:11:35+02:00
14:58
OxygenOS 16 jest śliczny. Posiadacze OnePlusa mają powód do radości
Aktualizacja: 2025-10-17T14:58:33+02:00
14:34
Perplexity Pro za darmo na rok. Ulubiona promocja powraca
Aktualizacja: 2025-10-17T14:34:40+02:00
13:43
Garstka Polaków korzysta z systemu kaucyjnego. Liczby są porażające
Aktualizacja: 2025-10-17T13:43:35+02:00
12:55
Gen otyłości chroni serce? Dziwne odkrycie
Aktualizacja: 2025-10-17T12:55:41+02:00
12:26
Zmiana zapisu zdjęć w telefonach Samsunga. Przyzwyczaisz się
Aktualizacja: 2025-10-17T12:26:28+02:00
11:56
Widzę na mapie, gdzie jest mój kurier. To już nie wygoda, to inwigilacja
Aktualizacja: 2025-10-17T11:56:18+02:00
11:30
Gdzie kupić iPhone'a 17? To trudne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-10-17T11:30:33+02:00
11:01
Tunel pod Łodzią powstanie na ludzkiej krzywdzie? Mieszkańcy się boją
Aktualizacja: 2025-10-17T11:01:10+02:00
10:14
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował cię na WhatsApp? Jest kilka metod
Aktualizacja: 2025-10-17T10:14:04+02:00
9:48
Generał konsultuje się z ChatemGPT. "Staliśmy się naprawdę bliscy"
Aktualizacja: 2025-10-17T09:48:49+02:00
9:01
Przez 73 dni w roku oddychają smogiem. Stężenie zabójczych związków poza skalą
Aktualizacja: 2025-10-17T09:01:32+02:00
8:02
MacBook z nowym ekranem. Spełni się koszmar Steve'a Jobsa
Aktualizacja: 2025-10-17T08:02:23+02:00
7:45
Call of Duty Black Ops 7 to potencjał pogrzebany pod frustracją. Beta mnie odrzuciła
Aktualizacja: 2025-10-17T07:45:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA