#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Czy Wszechświat aż kipi od obcych? Nowa teoria to wyjaśnia

Być może nie jesteśmy sami, a Wszechświat wcale nie jest tak cichy, jak się nam wydaje. Po prostu szukamy nie tam, gdzie trzeba.

Marcin Kusz
Czy nadmiar sygnałów radiowych to ślad po obcych?
REKLAMA

Jeśli życie pozaziemskie istnieje, to dlaczego wciąż nie udało się go wykryć? To pytanie nie przestaje intrygować naukowców, futurystów i zwykłych obserwatorów nieba. Choć pojawiło się wiele teorii tłumaczących tę ciszę, Brian Lacki z Breakthrough Listen proponuje coś zupełnie nowego: może szukamy zbyt szczegółowo? Zamiast wypatrywać pojedynczych transmisji od obcych, powinniśmy badać całe galaktyki świecące w paśmie radiowym.

Jak czytamy na łamach Futurism, Lacki rozwija hipotezę, że nadmierna aktywność radiowa niektórych galaktyk może być wynikiem obecności ogromnej liczby rozwiniętych cywilizacji technologicznych, które prowadzą międzygwiezdną komunikację. Jak twierdzi, takie technosygnatury mogą pochodzić nie od jednej supercywilizacji, ale od całych metaspołeczności, czyli od sieci połączonych światów rozsianych po całej galaktyce.

REKLAMA

Rzadkość, która skaluje się w galaktykach

Według Lackiego inteligentne życie może być rzadkie, ale kiedy już się pojawi i opanuje podróże międzygwiezdne, zaczyna się replikować. Jedna cywilizacja może zasiedlać kolejne układy planetarne, tworząc tym samym galaktyczną sieć komunikacji. Stąd pomysł, że galaktyki o zbliżonej strukturze mogą się znacząco różnić – jedna może być zupełnie martwa, a inna tętnić życiem w miliardach układów.

Takie scenariusze prowadzą do powstania galaktyk intensywnie nadających w paśmie radiowym. Choć tego typu emisje często przypisuje się supermasywnym czarnym dziurom lub innym naturalnym zjawiskom astrofizycznym, jego teoria zakłada, że część z nich może być pochodzenia sztucznego.

Od jednostek do statystyki

Zamiast skupiać się na polowaniu na jeden, spektakularny sygnał z konkretnej gwiazdy, Lacki proponuje analizę statystyczną, a konkretniej sugeruje sprawdzanie, czy wśród milionów galaktyk da się wyróżnić te, które świecą podejrzanie jasno. Jeśli tak, można by oszacować, ile sztucznych sygnałów może w nich powstawać.

Problemem pozostaje jednak oddzielenie naturalnych źródeł emisji radiowej od potencjalnych technosygnatur. Sam Lacki przyznaje, że obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany sygnał jest dziełem cywilizacji, czy produktem kosmicznej fizyki. Jego zdaniem jednak już samo przyjęcie takiej perspektywy pozwala lepiej kierunkować nasze badania.

Technosygnatury, sfery Dysona i inne tropy

Szukanie technosygnatur na poziomie galaktyk to tylko jeden z możliwych kierunków. Inne pomysły obejmują obserwacje w zakresie podczerwieni w poszukiwaniu hipotetycznych sfer Dysona, czyli megastruktur budowanych przez cywilizacje, które chcą przechwytywać całą energię swojego słońca. Można też wypatrywać sygnałów w zakresie promieniowania gamma, X czy mikrofal.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Wszystkie te strategie mają jedną wspólną cechę: zakładają, że obcy istnieją i zostawiają po sobie ślady, które da się wykryć. Problemem nie jest ich brak, tylko nasze narzędzia, percepcja i ograniczenia metodologiczne.

REKLAMA
Marcin Kusz
07.10.2025 06:21
Tagi: naukowcyObce cywilizacjeWszechświat
Najnowsze
6:11
Mieszkańcy Alaski tracą grunt pod nogami. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-07T06:11:00+02:00
22:11
UE chce, byś wywalił kartę płatniczą. Czas na nową aplikację
Aktualizacja: 2025-10-06T22:11:03+02:00
21:15
Tysiące Polaków przenosi numer do tego operatora. Sam też to zrobiłem
Aktualizacja: 2025-10-06T21:15:07+02:00
20:26
Robot Tesli miał podbić kosmos. Ekspert: "Nie jest gotowy nawet na Ziemię"
Aktualizacja: 2025-10-06T20:26:57+02:00
19:54
Microsoft ucina spekulacje o Xboxie. Gracze mogą zacierać ręce
Aktualizacja: 2025-10-06T19:54:41+02:00
19:32
Rywal PKP Intercity z nowymi trasami. Prawdziwa jazda dopiero się zacznie
Aktualizacja: 2025-10-06T19:32:58+02:00
19:01
Tani smartfon z potężną baterią już w Polsce. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-10-06T19:01:22+02:00
18:31
Co spowalnia twój komputer? Microsoft przyznaje: te dwie funkcje Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-06T18:31:42+02:00
18:14
Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga
Aktualizacja: 2025-10-06T18:14:29+02:00
17:42
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść
Aktualizacja: 2025-10-06T17:42:55+02:00
16:41
Ryanair w końcu ułatwia kupowanie biletów. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-10-06T16:41:03+02:00
15:39
Nowy prezes Apple'a, Tim Cook na emeryturę. Może znowu będzie fajnie
Aktualizacja: 2025-10-06T15:39:30+02:00
15:09
Kraków odmładza tramwaje. Wiek taboru w końcu spadnie - jest data
Aktualizacja: 2025-10-06T15:09:46+02:00
13:48
Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:48:33+02:00
13:40
Najlepszy VPN w 2025 roku. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2025-10-06T13:40:52+02:00
13:31
Czujesz to? Tak będziemy się dusić przez najbliższe miesiące
Aktualizacja: 2025-10-06T13:31:23+02:00
12:39
Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj
Aktualizacja: 2025-10-06T12:39:06+02:00
12:31
Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Aktualizacja: 2025-10-06T12:31:01+02:00
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
10:51
Rząd chce mieć operatora telekomunikacyjnego. Szykuje się wielkie przejęcie?
Aktualizacja: 2025-10-06T10:51:23+02:00
10:00
Ekran, który pokochasz. Huawei MatePad 12 X 2025 w teście
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
10:00
Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2 - nowości, które mnie zaskoczyły
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
9:04
HerbYourself - suplementacja nowej generacji, która zmienia rynek
Aktualizacja: 2025-10-06T09:04:00+02:00
9:02
Lotnisko Chopina nie doczeka setnych urodzin. To będzie smutny koniec
Aktualizacja: 2025-10-06T09:02:34+02:00
8:23
Jest potężny problem z urządzeniem twórców iPhone'a i ChataGPT. Zderzyli się ze ścianą
Aktualizacja: 2025-10-06T08:23:43+02:00
8:00
Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-06T08:00:41+02:00
6:45
Mózg tworzy świat z iluzji. To oznacza, że żyjemy w fikcji
Aktualizacja: 2025-10-06T06:45:00+02:00
6:30
Holandia każe zmienić się Facebookowi i Instagramowi. Polska też powinna
Aktualizacja: 2025-10-06T06:30:00+02:00
6:15
Ludzie wracają do Windowsa 7. To protest przeciwko ubiciu Windowsa 10?
Aktualizacja: 2025-10-06T06:15:00+02:00
6:00
Przewaga kwantowa stała się faktem. Tym razem nikt jej nie podważy
Aktualizacja: 2025-10-06T06:00:00+02:00
5:45
Gazowanie wody saturatorem. Czym się różni różowa butla od niebieskiej?
Aktualizacja: 2025-10-06T05:45:00+02:00
19:23
Nostalgicy, to my mieliśmy rację - "kiedyś to było" okazuje się prawdą
Aktualizacja: 2025-10-05T19:23:13+02:00
18:38
Polska szkoła walki z systemem. Może w systemie kaucyjnym wcale nie chodzi o butelki i pieniądze
Aktualizacja: 2025-10-05T18:38:12+02:00
17:31
Klienci boją się, że mBank chce wiedzieć za dużo. Bank ma powód, by prześwietlać komputer
Aktualizacja: 2025-10-05T17:31:50+02:00
16:20
Norwegia wysyła nam swoje F-35 do pomocy. Elita NATO nad Polską
Aktualizacja: 2025-10-05T16:20:00+02:00
16:10
Wygląda jak UFO. Tajemniczy obiekt zauważony na poligonie w USA
Aktualizacja: 2025-10-05T16:10:00+02:00
16:00
Tajemniczy sygnał z kosmosu. Chińczycy: to może być tunel do innego wszechświata
Aktualizacja: 2025-10-05T16:00:00+02:00
7:55
Czy to jeszcze maszyna, czy już sztuczny człowiek? Mam ciarki ze stresu
Aktualizacja: 2025-10-05T07:55:00+02:00
7:44
Komputer, który działa na ciepło. "Nie ma żadnych odpadów energetycznych"
Aktualizacja: 2025-10-05T07:44:00+02:00
7:33
ChatGPT potrafi robić zakupy. Dasz mu dostęp do swojej kasy?
Aktualizacja: 2025-10-05T07:33:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA