Nowy laser działa w deszczu i we mgle. Wróg go nie wykryje

To może być nowy rozdział w morskiej łączności. NATO podczas manewrów REPMUS 2025 przetestowało system POLARIS, czyli laserowe łącze komunikacyjne stworzone przez litewską firmę Astrolight. System okazał się nie tylko skuteczny, ale też odporny na zakłócenia, deszcz, mgłę i ciemność.

Łączność bez radia, bez zakłóceń i bez śladu

Na pełnym morzu, gdzie konwencjonalna łączność radiowa bardzo często zawodzi, sojusznicze okręty NATO uzyskały dostęp do nowej technologii. Mowa o systemie POLARIS – kompaktowym terminalu komunikacji laserowej, który umożliwia szybką i bezpieczną transmisję danych bez użycia fal radiowych. Testy przeprowadzono podczas największych ćwiczeń marynarki NATO – REPMUS 2025 – na wzburzonych wodach Bałtyku.

Terminale POLARIS zostały zainstalowane na dwóch oddzielnych jednostkach, które mimo trudnych warunków pogodowych utrzymywały stabilne, niewykrywalne połączenie na dystansie aż 15 km. To aż o 200 proc. więcej niż zakładano przed testami.

Litewska technologia dla NATO

POLARIS powstał w litewskiej firmie Astrolight, która specjalizuje się w rozwiązaniach optycznych dla wojska i przemysłu kosmicznego. Urządzenie to waży zaledwie 16 kg i opiera się na technologii FSO (Free Space Optical), czyli transmisji danych w postaci zakodowanych impulsów świetlnych.

Podstawowa zasada działania FSO przypomina technologię znaną z pilotów do telewizora – ale w wydaniu wojskowym osiąga o wiele większą przepustowość. Podczas testów POLARIS równocześnie obsługiwał ponad 10 strumieni wideo w jakości HD, przesyłając gigabajty danych w czasie rzeczywistym. I to zarówno w dzień, jak i w nocy.

Przewaga nad zakłóceniami i gotowość do użycia

W czasach coraz częstszych zakłóceń GPS i rosnącego zagrożenia cyberatakami na łączność wojskową, takie systemy jak POLARIS stają się niezwykle cenne. Według Astrolight łącze laserowe jest nie tylko trudne do przechwycenia czy zakłócenia, ale praktycznie niemożliwe do wykrycia przez wroga.

Ambicje twórców POLARIS sięgają jednak znacznie dalej. Firma przygotowuje już wersję ATLAS-2, czyli laserowego terminalu do komunikacji satelitarnej. Jego start planowany jest na początek 2026 r. i ma służyć zarówno wojsku, jak i cywilnym operatorom satelitarnym. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, NATO może zyskać nie tylko morską, ale również orbitalną łączność odporną na zakłócenia i podsłuchy. Może to zrewolucjonizować działania zbrojne i wywiadowcze w nadchodzącej dekadzie.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Astrolight

Marcin Kusz 20.10.2025 16:51

