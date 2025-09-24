#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Sterowce wracają do łask. NATO udowadnia, że to wciąż działa

Sterowce wzięły udział w zaawansowanych ćwiczeniach NATO. Choć te latające cygara z zewnątrz wyglądają bardzo podobnie do tych sprzed 100 lat, to wewnątrz naszpikowano je najnowocześniejszą technologią.

Bogdan Stech
Autonomiczny, zasilany wodorem sterowiec fińskiej firmy Kelluu wziął udział w ćwiczeniach NATO REPMUS 25, które rozegrały się w Portugalii.
REKLAMA

Autonomiczny, zasilany wodorem sterowiec fińskiej firmy Kelluu wziął udział w ćwiczeniach NATO REPMUS 25, które rozegrały się w Portugalii.

REPMUS to jedne z największych i najbardziej wymagających manewrów Sojuszu Północnoatlantyckiego, skupiające się na systemach bezzałogowych. Wzięło w nich udział blisko 3000 wojskowych z 30 krajów, którzy dysponowali ponad 100 systemami bezzałogowymi. Ich działanie sprawdzono w trakcie przeszło 700 scenariuszy. Ta skala pokazuje, jak poważnie NATO traktuje integrację dronów i robotów z tradycyjnymi operacjami.

REKLAMA

Sterowiec 2.0 – sztuczna inteligencja i zero emisji

Sterowce kojarzą się nam raczej z eleganckimi podróżami pasażerskimi z początków ubiegłego stulecia, a nie z nowoczesnym polem walki. Kelluu jednak całkowicie zmienia ten wizerunek. Ich platforma to 12 m autonomiczny aerostat, który łączy wiekową koncepcję pojazdu lżejszego od powietrza z najnowocześniejszymi technologiami: sztuczną inteligencją i zaawansowanymi czujnikami.

Zasilany wodorem sterowiec fińskiej firmy Kelluu.

Dlaczego sterowiec? Odpowiedź jest prosta i genialna. Jest on cichy, ekologiczny (napędzany wodorem) i ma niespotykaną w świecie dronów wytrzymałość. Zamiast latać przez kilkadziesiąt minut, a potem lądować i ładować baterie, sterowiec Kelluu może prowadzić 12-godzinną inwigilację. To właśnie ta możliwość ciągłego działania czyni go tak cennym zasobem, uzupełniającym tradycyjne drony.

Sterowiec na miarę XXI wieku

Sterowiec fińskiej firmy to coś więcej niż tylko cichy pojazd. To inteligentna platforma napakowana sensorami. Firma Kelluu wyjaśnia, że ich sterowiec „zwiększa zasięg czujników, radarów i kamer oraz działa nawet w środowiskach, w których nie ma dostępu do GPS”.

Dzięki AI sterowiec jest w stanie nie tylko przesyłać obraz, ale także go analizować, wyłapując kluczowe informacje w czasie rzeczywistym. Jego rola to ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) – wywiad, nadzór i rozpoznanie. W przeciwieństwie do krótkotrwałych misji dronów system Kelluu zaprojektowano do długich działań, co idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnej obronności.

Wyposażenie sterowca obejmuje kamery, kamery na podczerwień, LIDAR, pasywne systemy wykrywające emisję elektromagnetyczną. Jedną ze standardowych opcji jest kamera multispektralna AgEagle RedEdge-P, która rejestruje obrazy RGB i multispektralne o wysokiej rozdzielczości do mapowania i monitorowania terenu. Dzięki tym narzędziom sterowce Kelluu potrafią tworzyć cyfrowe bliźniaki obszarów o średnicy do 300 km z jednej stacji. 

Sterowce, podobnie jak większość dronów, są zdolne do startów z trudno dostępnych miejsc i nie wymagają pasów startowych.

Więcej na Spider's Web:

Powrót do przyszłości

Sterowiec z pozoru brzmi jak krok wstecz. Ale to typowe złudzenie. Technologia często zatacza koło, wracając w nowej, ulepszonej formie. Tak jest tutaj. Drony są świetne, ale ich czas lotu liczony jest w godzinach. Satelity dają globalny obraz, ale nie zawsze mogą śledzić konkretne miejsce przez dłuższy czas. Sterowiec Kelluu jest czymś pomiędzy. Może wisieć nad obszarem obserwacji przez wiele godzin, dostarczając dane w czasie rzeczywistym.

REKLAMA

Do tego nie hałasuje jak samolot czy helikopter i nie zostawia za sobą śladu cieplnego. W wojsku to oznacza jedno: trudniej go wykryć, a jednocześnie może obserwować teren niemal bez przerwy.

Sterowiec nie zastąpi samolotów rozpoznawczych ani satelitów, ale może je uzupełnić. NATO zyskuje kolejną parę oczu i uszu, które działają tam, gdzie inne systemy zawodzą.

REKLAMA
Bogdan Stech
24.09.2025 12:07
Tagi: Drony wojskowenatoSamoloty
Najnowsze
10:57
W polskim mieście mają nową broń na wandali. Bazgroły znikają jak za dotknięciem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:57:28+02:00
10:01
Czy złote kable to scam, co tworzy dobry dźwięk i jak wcisnąć CD w Bluetooth - ekspert obala mity
Aktualizacja: 2025-09-24T10:01:29+02:00
9:35
Facebook wie o tobie wszystko, więc teraz wskaże ci miłość. Romantyczne, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:35:10+02:00
9:03
Klawiatura Logitech Signature Slim Solar+ K980 zjada światło, ciągle mam 100 proc. - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-24T09:03:05+02:00
9:00
Recenzja Bowers & Wilkins Px8 S2 – to powinny być rasowe "dziewiątki"
Aktualizacja: 2025-09-24T09:00:24+02:00
8:22
WhatsApp rozdaje nowości. Szkoda tylko, że Android musi poczekać w kolejce
Aktualizacja: 2025-09-24T08:22:02+02:00
7:40
Cała seria iPhone 17 ma problemy z Wi-Fi. Wina leży na nadgarstku
Aktualizacja: 2025-09-24T07:40:03+02:00
6:23
GLOWS gotowy do lotu. Polacy pomogą badać wiatr słoneczny
Aktualizacja: 2025-09-24T06:23:00+02:00
5:50
NASA wykryła tsunami z kosmosu. I to przed pierwszym uderzeniem fal
Aktualizacja: 2025-09-24T05:50:00+02:00
21:40
100 mld dol. i moc jak z 10 elektrowni jądrowych. Centra danych większe niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-09-23T21:40:01+02:00
18:11
Google goni Samsunga. Twój nowy telewizor będzie umieć więcej
Aktualizacja: 2025-09-23T18:11:54+02:00
18:08
Nasza Klasa powróciła. Możesz cofnąć się w czasie
Aktualizacja: 2025-09-23T18:08:51+02:00
17:06
Polska otwiera granicę z Białorusią. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-09-23T17:06:42+02:00
16:09
Samsung Galaxy z ważną zmianą. Twoje zdjęcia trafią w nowe miejsce
Aktualizacja: 2025-09-23T16:09:09+02:00
15:31
Rzucili wyzwanie Snapdragonowi. Będzie trudniej wybrać najlepszy telefon
Aktualizacja: 2025-09-23T15:31:21+02:00
15:30
Od kas samoobsługowych nie ma odwrotu. Duży sklep zmienia zdanie
Aktualizacja: 2025-09-23T15:30:34+02:00
15:17
Obiecują posprzątać twoją pocztę. Jest tylko jeden problem
Aktualizacja: 2025-09-23T15:17:42+02:00
14:02
DJI Osmo Nano oficjalnie. Maleństwo, które może zrobić wielki bałagan na rynku kamer
Aktualizacja: 2025-09-23T14:02:23+02:00
12:41
Polacy wymyślili bat na drony. Nawet najmniejszy intruz nie umknie
Aktualizacja: 2025-09-23T12:41:48+02:00
11:44
Zuckerberg woli spalić miliardy, niż zostać w tyle. "Większym ryzykiem jest czekanie"
Aktualizacja: 2025-09-23T11:44:23+02:00
11:17
mObywatel ma genialną nowość. Fotografa możesz sobie darować
Aktualizacja: 2025-09-23T11:17:13+02:00
10:35
iOS 26.1 z nowościami. Polaku, Apple znów cię olewa
Aktualizacja: 2025-09-23T10:35:04+02:00
9:50
Lotnisko przypomina: tak z powerbanków już nie skorzystasz. Koniec swobody
Aktualizacja: 2025-09-23T09:50:17+02:00
9:18
OnePlus 15 pozuje na żywo. I każe nam zapomnieć o starych zasadach
Aktualizacja: 2025-09-23T09:18:55+02:00
8:38
Pociągi nie jeździły tu od 24 lat. Teraz tory wracają razem z polskim atomem
Aktualizacja: 2025-09-23T08:38:34+02:00
8:14
Rozebrali iPhone'a 17 Air. Apple wreszcie nauczył się od siebie samego
Aktualizacja: 2025-09-23T08:14:29+02:00
6:51
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK-u
Aktualizacja: 2025-09-23T06:51:00+02:00
6:41
Marnujemy 575 mln godzin na banery o ciasteczkach. UE wreszcie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-09-23T06:41:00+02:00
6:31
Skała wielkości wieżowca mierzy prosto w Księżyc. NASA: wysadzimy ją
Aktualizacja: 2025-09-23T06:31:00+02:00
6:21
Gwiazda pożera planetę jak przekąskę. 200 ton na sekundę
Aktualizacja: 2025-09-23T06:21:00+02:00
6:11
Chcą zamienić Księżyc w kopalnię. Pierwszy kontrakt podpisany
Aktualizacja: 2025-09-23T06:11:00+02:00
21:31
Nie tylko Wiedźmin. Te klasyki cRPG zmieniły cały gatunek, a nawet całą Polskę
Aktualizacja: 2025-09-22T21:31:13+02:00
21:06
Microsoft przywraca kultową funkcję. Najładniejszy bajer znów na Windowsie
Aktualizacja: 2025-09-22T21:06:21+02:00
20:27
Algorytm TikToka idzie w leasing. To najdziwniejsza z umów ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-09-22T20:27:15+02:00
19:34
Co ma wspólnego iPhone Air i iPhone Fold? Więcej niż Apple chce przyznać
Aktualizacja: 2025-09-22T19:34:05+02:00
19:02
Google TV przechodzi metamorfozę. Najważniejsza aktualizacja od lat
Aktualizacja: 2025-09-22T19:02:27+02:00
18:19
Czemu automatyczna kosiarka napędzana AI (nie) wpadnie do basenu - eksperci odpowiadają
Aktualizacja: 2025-09-22T18:19:41+02:00
17:37
Jest afera. iPhone 17 Pro rysuje się od patrzenia
Aktualizacja: 2025-09-22T17:37:15+02:00
17:05
Polscy żołnierze roznieśli na strzępy dwa okręty. Morskie kły naszego wojska
Aktualizacja: 2025-09-22T17:05:38+02:00
16:41
Nowy Windows gotowy na premierę. Możesz mieć go szybciej, ale jest warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T16:41:02+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA