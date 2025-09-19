#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Więcej dronów dla Wojska Polskiego. Jest ważna decyzja rządu

Wojsko Polskie przyspiesza. Dzięki nowym przepisom innowacyjne drony i systemy antydronowe będą trafiać do armii w ekspresowym tempie.

Bogdan Stech
drony dla wojska polskiego
REKLAMA

Wojsko Polskie wchodzi w nową fazę modernizacji. Koniec z papierologią. Nowe regulacje skracają drogę od pomysłu do gotowego sprzętu. Zamiast czekać na rozbudowane, wieloletnie programy badawcze, wojsko będzie mogło testować sprzęt w warunkach poligonowych.

Cezary Tomczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, podpisał decyzję, która otwiera drogę do szybszego testowania i wdrażania bezzałogowych statków powietrznych, systemów uzbrojenia oraz technologii antydronowych. To duży krok w stronę tego, by polscy żołnierze szybciej dostawali do rąk sprawdzone, nowoczesne rozwiązania.

REKLAMA

W praktyce oznacza to, że potencjalnie najbardziej obiecujące rozwiązania będą sprawdzane bezpośrednio przez żołnierzy, na przykład podczas ćwiczeń. Taki "test bojowy" pozwala nie tylko na szybką weryfikację sprzętu, ale też na lepsze zrozumienie, jak dany system sprawdzi się w rzeczywistym użyciu.

Rewolucja w testowaniu sprzętu dla wojska

Nowe przepisy wpisują się w szerszy projekt MON związaną z programem „Tarcza Wschód”, który ma wzmocnić bezpieczeństwo Polski i odstraszyć potencjalnego agresora. Już na początku 2025 r. Departament Innowacji MON ogłosił, że szuka technologicznych pomysłów na wsparcie programu. Odzew przeszedł najśmielsze oczekiwania: do połowy roku zgłoszono ponad 500 projektów.

Nie były to wyłącznie propozycje dużych koncernów zbrojeniowych. Swoje rozwiązania zgłaszali także mniejsi dostawcy oraz ośrodki akademickie. Wśród zgłoszeń znalazły się zarówno zaawansowane systemy radarowe i sensory, jak i drony rozpoznawcze, uzbrojone bezzałogowce czy oprogramowanie wspierające dowodzenie.

Z tej ogromnej puli 200 projektów przeszło do kolejnego etapu, a blisko 40 z nich trafiło właśnie do testów w ramach ćwiczeń „ŻELAZNY OBROŃCA 25”.

Żołnierze sprawdzają technologię w praktyce

Manewry „ŻELAZNY OBROŃCA 25” to poligon, na którym najnowsze technologie muszą udowodnić swoją przydatność w realnych warunkach działań bojowych. Testami zajmuje się przede wszystkim 18 Dywizja Zmechanizowana i Wojska Obrony Terytorialnej. Żołnierze sprawdzają, jak systemy dronowe i antydronowe radzą sobie w terenie, jak reagują na zakłócenia i w jaki sposób mogą być zintegrowane z już istniejącymi strukturami armii.

Szczególną uwagę poświęca się technologiom, które zwiększają świadomość sytuacyjną, od radarów i sensorów po narzędzia analityczne. To właśnie one pozwalają szybciej wykrywać zagrożenia i skuteczniej chronić żołnierzy na polu walki. W ostatnich miesiącach wojna w Ukrainie pokazała jednoznacznie: kto panuje nad przestrzenią powietrzną za pomocą dronów i kto potrafi je skutecznie neutralizować, ten zyskuje przewagę.

Więcej o dronach w Wojsku Polskim na Spider's Web:

Polska przyspiesza modernizację

W ostatnich miesiącach wojna w Ukrainie pokazała jednoznacznie: kto panuje nad przestrzenią powietrzną za pomocą dronów i kto potrafi je skutecznie neutralizować, ten zyskuje przewagę.

REKLAMA

Podpisana przez Tomczyka decyzja to odpowiedź na te właśnie doświadczenia. Nowy model testowania i wdrażania sprzętu ma sprawić, że Wojsko Polskie nie będzie już traciło miesięcy na formalności. Zamiast tego sprawdzone w praktyce systemy będą mogły trafiać do żołnierzy niemal natychmiast po zakończeniu prób.

Polska armia zyskuje nie tylko szybszy dostęp do najnowocześniejszej technologii, ale też realne narzędzia, by skutecznie odpowiadać na współczesne zagrożenia. A co najważniejsze, zwiększa bezpieczeństwo żołnierzy i umacnia potencjał obronny całego kraju.

REKLAMA
Bogdan Stech
19.09.2025 11:53
Tagi: BrońDrony wojskoweWojsko
Najnowsze
11:53
Więcej dronów dla Wojska Polskiego. Jest ważna decyzja rządu
Aktualizacja: 2025-09-19T11:53:31+02:00
10:15
Powstaje nowa rządowa aplikacja. Wskaże najbliższy schron
Aktualizacja: 2025-09-19T10:15:14+02:00
10:03
Bezprzewodowe słuchawki z ANC dla każdego. Co potrafią dwa nowe zestawy w ofercie Huawei?
Aktualizacja: 2025-09-19T10:03:12+02:00
8:49
Nie zgadniecie, co Apple wsadził do swojego powerbanku. Przecieram oczy
Aktualizacja: 2025-09-19T08:49:57+02:00
8:24
Dreame wjeżdża z nową technologią. Aqua10 Ultra Roller roluje konkurencję
Aktualizacja: 2025-09-19T08:24:33+02:00
7:23
Samsung pokazał nowy tani telefon. Będzie hitem u operatorów
Aktualizacja: 2025-09-19T07:23:10+02:00
6:51
Gdzie schronić się w razie alarmu? Rusza wielki przegląd schronów w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-19T06:51:00+02:00
6:41
Chiński model wstrząsnął giełdą i światem nauki. Sekret DeepSeek ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-19T06:41:00+02:00
6:31
Ktoś próbuje kopiować Muska. A, to Rosja... z własnym Starlinkiem
Aktualizacja: 2025-09-19T06:31:00+02:00
6:21
Silnik mniejszy od ludzkiego włosa. Napędza go światło
Aktualizacja: 2025-09-19T06:21:00+02:00
6:11
Uwarzyli kosmiczny superalkohol. Rosjanie już ustawiają się w kolejce
Aktualizacja: 2025-09-19T06:11:00+02:00
21:17
iPhone’y 17, 17 Pro i Air dostały nowe akcesoria od Apple’a. Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-09-18T21:17:04+02:00
20:42
Podchodzisz do lodówki, a tam reklama. Witamy w kuchni z przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-18T20:42:54+02:00
20:04
Nareszcie przeglądarka, gdzie mogę mieć wszystko po swojemu. "Pełna personalizacja"
Aktualizacja: 2025-09-18T20:04:51+02:00
19:28
Microsoft kłania się graczom. Koniec płaczu nad utraconymi save'ami
Aktualizacja: 2025-09-18T19:28:08+02:00
18:49
Szef InPostu straszy końcem platform zakupowych. Allegro mówi: spokojnie
Aktualizacja: 2025-09-18T18:49:02+02:00
18:29
500 zł za powerbanka do iPhone’a to fura pieniędzy. Sprawdziłem, czy warto tyle wydawać
Aktualizacja: 2025-09-18T18:29:07+02:00
17:44
Czy to czas sprzedawać akcje Nvidii? Niespodziewany ban z Chin
Aktualizacja: 2025-09-18T17:44:10+02:00
16:45
Microsoft rezygnuje z idei "wszystko w jednym". Teraz więcej ikonek
Aktualizacja: 2025-09-18T16:45:02+02:00
16:01
Polska broń dalekiego zasięgu: Lanca. Wreszcie zasięg, którego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-09-18T16:01:31+02:00
15:18
Czesi zaczynają walkę z PKP Intercity o portfele. I nasze plecy
Aktualizacja: 2025-09-18T15:18:07+02:00
14:31
Nothing Ear (3) za 800 kontra AirPods Pro 2 za 1000 zł. Droższe - lepsze?
Aktualizacja: 2025-09-18T14:31:19+02:00
13:43
mObywatel Junior już dostępny. Wielka nowość w rządowej aplikacji
Aktualizacja: 2025-09-18T13:43:25+02:00
13:16
Jakie akcesoria kupić do konsoli lub peceta? Widzieliśmy nowe cacka od Turtle Beach
Aktualizacja: 2025-09-18T13:16:08+02:00
12:48
Polacy mówią, dlaczego chcą dobrego systemu kaucyjnego. Nie chodzi o kasę
Aktualizacja: 2025-09-18T12:48:50+02:00
12:12
Co ma Maclaren wspólnego ze słuchawkami? Otóż Bowers & Wilkins dostarczają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-18T12:12:52+02:00
11:01
Przełomowa decyzja w sprawie budowy schronów. Dotyczy milionów Polaków
Aktualizacja: 2025-09-18T11:01:23+02:00
10:12
Okręty podwodne dla Polski: jest ważna zapowiedź rządu
Aktualizacja: 2025-09-18T10:12:53+02:00
9:01
Aktualizacja One UI 8 już w Polsce. Pędź do ustawień swojego Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-18T09:01:00+02:00
8:00
Pojedziesz Pendolino do Zakopanego za grosze. Wjechała potężna promocja na start
Aktualizacja: 2025-09-18T08:00:04+02:00
7:00
Zrobili normalne okulary z ekranem. Wreszcie pozbędziesz się telefonu
Aktualizacja: 2025-09-18T07:00:36+02:00
6:20
Poduszki powietrzne dla samolotów. Ten projekt jest wspaniały (i szalony)
Aktualizacja: 2025-09-18T06:20:00+02:00
6:13
Odkryli gdzie ucieka energia trzęsień ziemi. Przełomowe badanie
Aktualizacja: 2025-09-18T06:13:00+02:00
6:11
Znaleźli szybszy sposób na mnożenie. Trzeba było czekać 50 lat
Aktualizacja: 2025-09-18T06:11:00+02:00
6:07
Mieszkańcy polskiego miasta mają dość. Tak chcą uciszyć ryk nielegalnych wydechów
Aktualizacja: 2025-09-18T06:07:00+02:00
6:00
Nowe zdjęcie słynnej czarnej dziury. Ale potwór
Aktualizacja: 2025-09-18T06:00:00+02:00
21:08
Niepokojące sygnały z głębi naszej planety. Coś się dzieje z jądrem Ziemi
Aktualizacja: 2025-09-17T21:08:35+02:00
19:42
Ważna premiera na rynku telefonów. Będziesz mieć większy wybór
Aktualizacja: 2025-09-17T19:42:42+02:00
18:54
Ciemna materia złapana na gorącym uczynku. Myśleli, że to błąd danych
Aktualizacja: 2025-09-17T18:54:19+02:00
18:14
Garmin Bounce 2 to nowy zegarek dla dzieci. Nie musisz kupować telefonu, by być w kontakcie
Aktualizacja: 2025-09-17T18:14:37+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA