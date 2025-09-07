Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy

Ładowanie...

MTJD, Modular Turbo Jet Drone (modułowy dron turboodrzutowy), to bezzałogowiec, który w całości powstał w Polsce. Projektowany i budowany przez firmę TKH oraz koncesjonowaną spółkę TOP GUN, dron wyróżnia się nie tylko osiągami, ale i faktem, że został skonstruowany bez uzależniania się od zagranicznych komponentów. W czasach, gdy każda blokada eksportowa może sparaliżować dostawy broni, to naprawdę robi różnicę.

Dron MTJD otrzymał prestiżową nagrodę DEFENDER 2025 na XXXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2025 we Kielcach.

REKLAMA

Historia jak z filmu

Historia MTJD to opowieść, która mogłaby posłużyć za scenariusz filmu. Prace nad tym projektem trwały kilka lat, a początki, jak to bywa w przypadku pionierskich przedsięwzięć, były trudne.

Budowa takiej maszyny to nie była łatwa droga. Pierwsze prototypy zaliczały efektowne porażki, testy często kończyły się rozczarowaniem, a brak gotowych części wymuszał opracowywanie własnych rozwiązań od zera. Brak było wsparcia ze strony państwa i funduszy wspierających projekt.

Ale każda nieudana próba stawała się trampoliną do kolejnych ulepszeń. Dziś MTJD jest w pełni dopracowaną konstrukcją, która ma szansę stać się polskim hitem eksportowym.

MTJD, Modular Turbo Jet Drone (modułowy dron turboodrzutowy).

Dziś niezależność technologiczna to nie luksus, ale konieczność. MTJD jest w stu procentach polskim projektem. Od pierwszej kreski na desce kreślarskiej i w głowach inżynierów, po finalny montaż u nas, w kraju. To daje nam pełną kontrolę i pewność, że w kryzysowej sytuacji nie zostaniemy odcięci od części - powiedział Mariusz Maciołek, członek zarządu TKH w Portalu Obronnym.

Dodał on, że wiele firm w kraju składa drony z zagranicznych podzespołów. "My mamy wszystko u siebie – od projektu po silnik. To jest prawdziwa polska technologia, a nie tylko montaż. O tym, jak zaawansowana jest nasza platforma, najlepiej świadczy fakt, że podobne rozwiązania stosuje się w Boeingu czy w Formule 1" - podkreślił Mariusz Maciołek.

Jeden dron, wiele twarzy

Największą zaletą MTJD jest modułowość. Jedna platforma może w zależności od potrzeb zostać w krótkim czasie przeobrażona w zwiadowcę, maszynę bojową, transportową albo patrolową. To jak klocki LEGO w wojskowej skali, zamiast budować pięć różnych dronów, armia dostaje jedną bazę, którą można elastycznie dopasować do zadania.

MTJD wpisuje się w koncepcję tzw. „długiej ręki” zapewniając możliwość rażenia lub obserwacji celów daleko poza linią styczności wojsk, bez potrzeby angażowania klasycznych samolotów bojowych.

Podczas MSPO 2025 premierę miał MTJD 15, najmniejszy z rodziny. Ma trzy metry długości, 2,4 m rozpiętości skrzydeł i osiąga prędkość ponad 650 km/h, czyli 0,54 Mach. Może unieść 15 kg ładunku i przelecieć aż 1000 km na jednym locie wznosząc się na wysokość aż 13 km.

Ale to dopiero początek. MTJD 70 potrafi rozpędzić się do 0,8 Mach i przenosić cięższe wyposażenie, a flagowy MTJD 100 to prawdziwy demon prędkości. Osiąga prędkość Mach 2,3, czyli około 2440 km/h (ponad dwa razy szybciej niż dźwięk), a udźwig wynosi 100 kg. Mówimy więc o maszynie, która może dosięgnąć Moskwy i precyzyjnym uderzeniem zniszczyć wyznaczony cel.

Więcej na Spider's Web:

Polski as w rękawie

Drony turboodrzutowe otwierają zupełnie nowe możliwości. Mogą wykonywać szybki zwiad na dalekich dystansach, przenosić precyzyjne ładunki bojowe albo wspierać logistykę w trudnych warunkach. Dzięki prędkości i wysokości lotu są znacznie trudniejsze do zestrzelenia niż typowe drony śmigłowe.

Nieczęsto zdarza się, że możemy napisać: „to w stu procentach polska technologia”. MTJD to jeden z takich przypadków. Zaprojektowany, zbudowany i rozwijany u nas, pokazuje, że w dziedzinie nowoczesnych systemów obronnych Polska potrafi grać w najwyższej lidze.

REKLAMA

Polska branża zbrojeniowa po raz kolejny pokazuje, że ma ogromny potencjał. MTJD to dowód na to, że nasza myśl techniczna może rywalizować z najlepszymi na świecie, dostarczając innowacyjne rozwiązania, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla obronności kraju. Czekamy z niecierpliwością na kolejne sukcesy tego pionierskiego projektu.

Jeżeli kolejne wersje, zwłaszcza MTJD 70 i 100 udowodnią w testach to, co dziś obiecują na papierze, możemy być świadkami narodzin zupełnie nowej kategorii polskiego uzbrojenia. A to już nie tylko kwestia prestiżu, ale i realnego bezpieczeństwa.

REKLAMA

Bogdan Stech 07.09.2025 16:00

Ładowanie...