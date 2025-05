Wielka fabryka rakiet w Polsce. Od lat nie było podobnej inwestycji

Polska zbrojeniówka wchodzi w nową erę. Grupa WB i południowokoreańska Hanwha Aerospace właśnie potwierdziły, że są na dobrej drodze, by wspólnymi siłami zbudować w Polsce fabrykę amunicji do wyrzutni rakiet Homar-K. Co więcej, będzie to pierwszy od 1989 r. zupełnie nowy zakład zbrojeniowy powstający od zera na naszym terytorium.