Przełomowa umowa polskiej zbrojeniówki. Powstanie nowa fabryka rakiet dla naszego wojska

To już pewne – Polska nie tylko będzie dysponować nowoczesnymi systemami rakietowymi Homar-K, ale zacznie też produkować do nich amunicję. I to nie byle jaką – mowa o rakietach CGR-080, które są sercem koreańskich wyrzutni K239 Chunmoo. Dzięki podpisanemu właśnie porozumieniu między Grupą WB a południowokoreańską firmą Hanwha Aerospace Polska stanie się jednym z nielicznych krajów w Europie, które samodzielnie wytwarzają taką broń.