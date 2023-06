Potężna broń dla polskiej armii. Koreański bóg wojny na naszym podwórku

Artyleria rakietowa to nie tylko słynne amerykańskie HIMARS. Polska armia kupiła koreańskie wyrzutnie K239 Chunmoo, które są równie skuteczne i wszechstronne. Właśnie zobaczyliśmy, jak wyglądają na polskim podwoziu Jelcza. Co to za maszyna i dlaczego warto ją mieć?