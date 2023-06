Hummer przechodzi do historii, jego miejsce zajmuje nowy terenowy potwór. Polska też będzie go miała

JLTV to skrót od Joint Light Tactical Vehicle, czyli wspólnego lekkiego pojazdu taktycznego. Jest to nowoczesny samochód wojskowy, który ma zastąpić starsze modele, takie jak Humvee. JLTV jest szybszy, mocniejszy i lepiej chroniony niż jego poprzednicy.



Humvee to skrót od High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, czyli bardzo moblinego wielozadaniowego pojazdu kołowego. To popularny i wszechstronny pojazd wojskowy, który służy amerykańskiej armii i marines od 1985 roku. Humvee stał się legendą za życia i był używany w wielu konfliktach zbrojnych, takich jak wojna w Zatoce Perskiej, wojna w Afganistanie czy wojna w Iraku.