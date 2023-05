Nowe rakiety dla Wojska Polskiego. AGM-114R2 Hellfire - pocisk, który jest gorętszy niż piekło

Umowę na dostawę 32 śmigłowców AW-149 dla Lotnictwa Wojsk Lądowych podpisano w 2022 roku. Maszyny są zdolne do latania w dzień i w nocy oraz w każdych warunkach pogodowych. Maksymalna masa startowa maszyny wynosi ponad 8000 kg. Prędkość śmigłowca wynosi ok. 300 km/h. Maksymalny zasięg to ok. 1000 km, a maksymalny czas lotu to około 5 godz.