Polska kupiła właśnie setki wyrzutni. Oto K239 Chunmoo, czyli koreański HIMARS

Chunmoo są bardzo zbliżone jeżeli chodzi o charakterystykę do HIMARSÓW. To bardzo dobra broń, to bardzo dobry sprzęt, a myślę, że naszym wspólnym polsko-koreańskim sukcesem jest to, że pierwszy dywizjon Chunmoo będzie dostarczony do Polski już w przyszłym roku

- powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.