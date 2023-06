Karabin Tor - oto najpotężniejszy polski karabin snajperski. Przebija nawet pancerz

Czasy gdy celem snajperów byli tylko żołnierze przeciwnika, już przeminął. Strzelcy wyborowi dysponują teraz potężnymi karabinami, które są w stanie niszczyć cenny sprzęt wroga - radary, centra komunikacji, terminale satelitarne, wyrzutnie rakiet, zbiorniki paliwa, a nawet wozy opancerzone. Bronią, która to umożliwia, jest między innymi polski karabin Tor. Wojsko Polskie zamówiło właśnie kilkadziesiąt wielkokalibrowych karabinów wyborowych Tor 12,7. Wartość zamówienia wynosi ok. 14 mln zł, a dostawy uzbrojenia zostaną zrealizowane w 2024 roku.



to broń, która może zniszczyć cel na odległość ponad 2 km. Jest to powtarzalny, wielkokalibrowy karabin wyborowy, który zasilany jest potężną amunicją kalibru 12,7 mm x 99 NATO (.50 BMG). Karabin Tor został zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce przez Zakłady Mechaniczne Tarnów SA.