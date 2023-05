Czym się różni karabin maszynowy od karabinka? Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Karabiny maszynowe są cięższe i dłuższe od karabinków, ale mają najczęściej większy kaliber i donośność. Karabinki są lżejsze i krótsze, ale mają mniejszy kaliber i donośność. Zastosowania tych broni są również różne. Karabiny maszynowe służą do prowadzenia ognia zaporowego i osłonowego na większe odległości. Mogą być używane do rażenia celów grupowych lub pojedynczych na otwartym terenie lub w zabudowie. Karabiny maszynowe są zwykle montowane na podstawach lub statywach, które zapewniają stabilność i możliwość regulacji kąta ostrzału.



Karabinki służą do prowadzenia ognia indywidualnego na krótkich i średnich dystansach. Mogą być używane do rażenia celów pojedynczych lub grupowych w różnych warunkach terenowych i taktycznych. Karabinki są obsługiwane przez pojedynczych żołnierzy, którzy mogą się nimi swobodnie poruszać i zmieniać pozycję. Karabinki są zwykle wyposażone w kolby (stałe lub składane) oraz celowniki (mechaniczne lub optyczne), które ułatwiają celowanie i strzelanie.