#B69AFF
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku. Zje ruskie drony

Wojsko Polskie dostanie nową broń do walki z rosyjskimi dronami. Chodzi o potężne karabiny WLKM, które budzą respekt już samym swoim wyglądem.

Bogdan Stech
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku
Informację o tym, że WLKM 12,7 mm zostanie zakupiony dla Wojska Polskiego podał w serwisie X Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.

“Potwór z Tarnowa”. Tak to cudo nazwali dziennikarze. 3600 strzałów na minutę. Najnowszy produkt polskiego przemysłu obronnego. Wkrótce za pomocą tego systemu będzie można strzelać do podniebnych rosyjskich intruzów, ponieważ trafi na wyposażenie sił zbrojnych - napisał wiceminister Tomczyk.

W nagranym filmiku Cezary Tomczyk tłumaczy, że WLKM 12,7 mm przeznaczony będzie do niszczenia m.in. dronów. Nagranie i wpis wiceministra zobaczycie niżej. Pytany przez internautów o system zorganizowany antydronowy dla Polski, Tomczyk napisał: Działamy w tej sprawie od dłuższego czasu, efekty wkrótce. Część rozwiązań będzie testowana na ćwiczeniach “Żelazny Obrońca”. Specjalnie zmieniliśmy prawo w tej sprawie.

Tak działa Potwór z Tarnowa

Gatling, ojciec chrzestny karabinów wielolufowych, opatentował swoją broń ponad 150 lat temu. Jego zasada działania opierała się na napędzie ręcznym: lufy obracało się korbą.

Współczesne konstrukcje, w tym nasz WLKM 12,7 mm, to już zupełnie inna bajka. Tu za obrót luf odpowiada potężny silnik elektryczny. I to właśnie on jest kluczowym elementem, który pozwala na osiągnięcie tak kosmicznych szybkostrzelności.

Wielolufowy karabin maszynowy (WLKM) kalibru 12,7 mm został opracowany i wyprodukowany w Zakładach Mechanicznych Tarnów. To w całości dzieło naszych inżynierów. Jego masa, przekraczająca 50 kg, wyklucza użycie przez pojedynczego żołnierza, ale w zamian oferuje coś nieosiągalnego dla standardowych karabinów: nieprawdopodobną siłę ognia.

Wielolufowy karabin maszynowy WLKM to broń napędowa systemu Gatlinga, zasilana amunicją 12,7 mm x 99 NATO. Zastosowanie bloku czterech wirujących luf pozwoliło osiągnąć szybkostrzelność 3600 strz./min. Zasięg tej broni to aż 2200 m.

WLKM przeznaczony jest do montowania na stałych stanowiskach, pojazdach opancerzonych lub okrętach.

Tarnów i jego tradycja

Zakłady Mechaniczne Tarnów to firma, która od lat specjalizuje się w broni strzeleckiej i systemach przeciwlotniczych. To tam powstały m.in. słynne karabiny wyborowe TOR czy karabiny maszynowe UKM-2000. WLKM to kolejny krok w rozwoju, tym razem jest to broń, która budzi respekt już samym wyglądem.

Nie ma co ukrywać, WLKM to sprzęt, który bardziej kojarzy się z filmami akcji i grami komputerowymi niż z tradycyjną polską zbrojeniówką. A jednak to właśnie w Tarnowie powstał system, który może dać naszej armii przewagę w walce z nowymi zagrożeniami.

To broń, która łączy efektowność z realną skutecznością. I wszystko wskazuje na to, że jej rola w polskiej armii będzie tylko rosła.

15.09.2025 15:43
