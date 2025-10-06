#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga

Zakłady Bumar-Łabędy szykują się do uruchomienia produkcji czołgów K2PL. Firma otrzymała właśnie potężny zastrzyk gotówki, który sprawi, że w naszym kraju powstanie jedna z najnowocześniejszych fabryk czołgów.

Bogdan Stech
Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga
REKLAMA

Przez najbliższe kilka lat w Bumarze ma powstać zupełnie nowa infrastruktura: od nowoczesnej hali produkcyjnej, przez zrobotyzowane linie technologiczne, aż po doposażony poligon zakładowy, gdzie będą testowane pojazdy.

Przedsięwzięcie ma doprowadzić w gliwickiej spółce do ustanowienia zdolności do produkcji nowoczesnych kołowych oraz gąsienicowych pojazdów opancerzonych z możliwością wsparcia i zabezpieczenia również dodatkowej produkcji podwozi dla armatohaubicy samobieżnej Krab - podkreślił Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ.

REKLAMA

Oznacza to, że do Polski wraca produkcja czołgów. To prawdziwa rewolucja dla zakładu, który przez ostatnie dekady zmagał się z przestarzałym zapleczem technologicznym i ograniczonymi możliwościami. Ostatnie czołgi zjechały tu z taśmy produkcyjnej w 2009 r. Były to PT-91 zamówione przez Malezję.

Czołg K2PL - koreańska technologia w polskim wydaniu

Kwota 850 mln zł, którą otrzymają Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, nie zostanie przeznaczona wyłącznie na nowe budynki. W planach są szeroko zakrojone prace modernizacyjne: poprawa energooszczędności wydajności produkcji oraz zwiększenie automatyzacji procesów technologicznych. To wszystko ma nie tylko usprawnić produkcję, ale też obniżyć koszty i skrócić czas realizacji zamówień wojskowych.

Kluczowym elementem tej układanki jest czołg K2 Black Panther, a właściwie jego spolonizowana wersja K2PL. W sierpniu 2025 r. Polska podpisała drugą umowę wykonawczą na zakup aż 180 czołgów K2, o wartości 6,5 mld dol. (czyli grubo ponad 25 mld zł).

Więcej o czołgu K2 na Spider's Web:

Kontrakt zakłada, że część (116 sztuk) zostanie dostarczona w przejściowej wersji K2GF. Reszta, czyli 64 czołgi, powstanie już jako głęboko spolonizowane K2PL. A co najważniejsze 61 z nich ma zjechać z linii montażowych w Gliwicach w latach 2028–2030.

W praktyce czeka nas olbrzymi transfer najnowszych technologii prosto z Korei Południowej. A jeśli wszystko pójdzie dobrze, to Polska może kupić jeszcze nawet 600 czołgów K2PL, które będą wyprodukowane w Polsce.

Czołgi to nie wszystko

Dziś przed spółką otwiera się nowa szansa związana przede wszystkim z produkcją czołgów K2. Ale potencjał jest znacznie większy - podkreślił Adam Leszkiewicz.

Zgodnie z tą zapowiedzią w Gliwicach uruchomiona ma zostać dodatkowa produkcja podwozi dla polskiej armatohaubicy samobieżnej Krab oraz kołowych i gąsienicowych pojazdów opancerzonych. Być może oznacza to przygotowania do produkcji Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty Ratel.

Z pewnością poza czołgami K2PL zakłady Bumar-Łabędy wyprodukują przynajmniej 81 wozów towarzyszących na podwoziu K2. Są to między innymi rozkładane mosty, wozy inżynieryjne i saperskie.

REKLAMA

850 mln zł, które trafią do Bumaru, to nie tylko wsparcie dla jednej fabryki. To inwestycja w bezpieczeństwo Polski, w miejsca pracy i w odbudowę krajowego przemysłu obronnego. W czasach, gdy za wschodnią granicą toczy się wojna, każde wzmocnienie zdolności produkcyjnych ma znaczenie strategiczne.

Gliwice mogą wkrótce znów stać się miejscem, gdzie rodzą się symbole polskiej siły militarnej, tym razem jednak oparte na nowoczesnych technologiach. Jeśli plan się powiedzie, Bumar-Łabędy stanie się jednym z najważniejszych punktów na zbrojeniowej mapie Europy.

REKLAMA
Bogdan Stech
06.10.2025 18:14
Tagi: BrońCzołgi
Najnowsze
17:42
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść
Aktualizacja: 2025-10-06T17:42:55+02:00
16:41
Ryanair w końcu ułatwia kupowanie biletów. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-10-06T16:41:03+02:00
15:39
Nowy prezes Apple'a, Tim Cook na emeryturę. Może znowu będzie fajnie
Aktualizacja: 2025-10-06T15:39:30+02:00
15:09
Kraków odmładza tramwaje. Wiek taboru w końcu spadnie - jest data
Aktualizacja: 2025-10-06T15:09:46+02:00
13:48
Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:48:33+02:00
13:40
Najlepszy VPN w 2025 roku. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2025-10-06T13:40:52+02:00
13:31
Czujesz to? Tak będziemy się dusić przez najbliższe miesiące
Aktualizacja: 2025-10-06T13:31:23+02:00
12:39
Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj
Aktualizacja: 2025-10-06T12:39:06+02:00
12:31
Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Aktualizacja: 2025-10-06T12:31:01+02:00
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
10:51
Rząd chce mieć operatora telekomunikacyjnego. Szykuje się wielkie przejęcie?
Aktualizacja: 2025-10-06T10:51:23+02:00
10:00
Ekran, który pokochasz. Huawei MatePad 12 X 2025 w teście
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
10:00
Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2 - nowości, które mnie zaskoczyły
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
9:04
HerbYourself - suplementacja nowej generacji, która zmienia rynek
Aktualizacja: 2025-10-06T09:04:00+02:00
9:02
Lotnisko Chopina nie doczeka setnych urodzin. To będzie smutny koniec
Aktualizacja: 2025-10-06T09:02:34+02:00
8:23
Jest potężny problem z urządzeniem twórców iPhone'a i ChataGPT. Zderzyli się ze ścianą
Aktualizacja: 2025-10-06T08:23:43+02:00
8:00
Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-06T08:00:41+02:00
6:45
Mózg tworzy świat z iluzji. To oznacza, że żyjemy w fikcji
Aktualizacja: 2025-10-06T06:45:00+02:00
6:30
Holandia każe zmienić się Facebookowi i Instagramowi. Polska też powinna
Aktualizacja: 2025-10-06T06:30:00+02:00
6:15
Ludzie wracają do Windowsa 7. To protest przeciwko ubiciu Windowsa 10?
Aktualizacja: 2025-10-06T06:15:00+02:00
6:00
Przewaga kwantowa stała się faktem. Tym razem nikt jej nie podważy
Aktualizacja: 2025-10-06T06:00:00+02:00
5:45
Gazowanie wody saturatorem. Czym się różni różowa butla od niebieskiej?
Aktualizacja: 2025-10-06T05:45:00+02:00
19:23
Nostalgicy, to my mieliśmy rację - "kiedyś to było" okazuje się prawdą
Aktualizacja: 2025-10-05T19:23:13+02:00
18:38
Polska szkoła walki z systemem. Może w systemie kaucyjnym wcale nie chodzi o butelki i pieniądze
Aktualizacja: 2025-10-05T18:38:12+02:00
17:31
Klienci boją się, że mBank chce wiedzieć za dużo. Bank ma powód, by prześwietlać komputer
Aktualizacja: 2025-10-05T17:31:50+02:00
16:20
Norwegia wysyła nam swoje F-35 do pomocy. Elita NATO nad Polską
Aktualizacja: 2025-10-05T16:20:00+02:00
16:10
Wygląda jak UFO. Tajemniczy obiekt zauważony na poligonie w USA
Aktualizacja: 2025-10-05T16:10:00+02:00
16:00
Tajemniczy sygnał z kosmosu. Chińczycy: to może być tunel do innego wszechświata
Aktualizacja: 2025-10-05T16:00:00+02:00
7:55
Czy to jeszcze maszyna, czy już sztuczny człowiek? Mam ciarki ze stresu
Aktualizacja: 2025-10-05T07:55:00+02:00
7:44
Komputer, który działa na ciepło. "Nie ma żadnych odpadów energetycznych"
Aktualizacja: 2025-10-05T07:44:00+02:00
7:33
ChatGPT potrafi robić zakupy. Dasz mu dostęp do swojej kasy?
Aktualizacja: 2025-10-05T07:33:00+02:00
7:23
W 1977 r. przyszła wiadomość z kosmosu. W końcu wiemy, co to było
Aktualizacja: 2025-10-05T07:23:00+02:00
7:11
Którego nowego iPhone’a 17 kupić? Sprawdziliśmy wszystkie, żebyś ty nie musiał
Aktualizacja: 2025-10-05T07:11:00+02:00
7:01
Natychmiast wyłącz budzik. Twój organizm ci podziękuje
Aktualizacja: 2025-10-05T07:01:00+02:00
6:50
Baseus Inspire XH1. 9 rzeczy, które musisz wiedzieć przed zakupem
Aktualizacja: 2025-10-05T06:50:00+02:00
16:50
Chiny największym szkodnikiem kosmosu. Spójrzcie na te dane
Aktualizacja: 2025-10-04T16:50:00+02:00
16:40
Nowy Disney+ na TV. Wreszcie nie jak apka z muzeum
Aktualizacja: 2025-10-04T16:40:00+02:00
16:30
Gry furtką do naszych telefonów i komputerów. Koszmarna usterka
Aktualizacja: 2025-10-04T16:30:00+02:00
16:20
"AI to więcej miejsc pracy". Nie ufam ani jednemu słowu prezesa Nvidii
Aktualizacja: 2025-10-04T16:20:00+02:00
16:10
Microsoft zrezygnuje z gamingu? Mam dla was dwie turbo istotne liczby
Aktualizacja: 2025-10-04T16:10:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA