Czołg K2 dla Wojska Polskiego ma zostać dostosowany do potrzeb i wymagań naszej armii. Polski model K2 byłby wydłużony o jedną parę kół nośnych z 6 do 7, co umożliwiłoby wzmocnienie opancerzenia wieży i kadłuba. W związku z tym zwiększyłaby się także masa pojazdu.