REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Ksiądz publikuje zdjęcia śmiecących. "Cyfrowe piętnowanie"

Ksiądz postanowił zrobić porządek z osobami podrzucającymi śmieci, używając do tego coraz popularniejszego straszaka.

Adam Bednarek
kamery
REKLAMA

O nietypowej próbie skuteczniejszej ochrony środowiska pisze łódzka "Wyborcza". W liście skierowanym do redakcji autor pisze o "publicznie nękanych" mieszkańcach, którzy są szkalowani i zastraszani przez swojego proboszcza.

O co poszło? O śmieci. Parafia pod wezwaniem św. Anny w Wartkowicach już we wrześniu zamieściła apel skierowany nie tylko do wiernych.

REKLAMA

Mimo działania monitoringu zdarzają się osoby, które przerzucają śmieci przez płot. Niestety, śmieci te nie trafiają do kontenera, lecz obok. Kamera zarejestrowała takie osoby. Tożsamość ich jest nam znana. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, to udamy się do osób tak postępujących i poprosimy o posprzątanie śmieci. Pozdrawiamy panią, która 8 września o godz. 14.02 przerzuciła wkład do znicza przez płot, który oczywiście nie trafił do kontenera – napisano.

Najwyraźniej prośba nie poskutkowała. Pod koniec października postanowiono zastosować więc inną metodę. Zdjęcia osób wrzucających domowe śmieci do parafialnego kontenera zaczęły być publikowane w gablocie parafialnej.

Zdaniem autora listu, który zdecydował się nagłośnić sprawę, mamy w niej do czynienia z "cyfrowym piętnowaniem w najgorszym stylu".

Monitoring prowadzony przez proboszcza jest monitoringiem wizyjnym i istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nagrywa również ścieżkę audio (głosy/rozmowy). Proboszcz bezprawnie gromadzi i publicznie rozpowszechnia wizerunki osób, które są kadrami z tego nagrania. To jest trwające naruszenie RODO i godności osobistej – zauważa.

W rozmowie z łódzką "Wyborczą" proboszcz Janusz Szeremeta przyznaje, że jego nietypowy sposób na radzenie sobie z podrzucanymi śmieciami… działa.

Po opublikowaniu "trzech, czterech zdjęć" poprawiła się czystość wokół cmentarza

Duchowny broni się, że wszystko jest robione zgodnie z prawem, a fotografie nie przedstawiają wizerunku osób śmiecących. Dodaje, że "nazwiska nie padają", a nawet on sam nie wie, "jak kto się nazywa" i czy jest parafii.

Konflikt na linii mieszkańcy-proboszcz to nie tylko jeszcze jeden dowód na to, że nie radzimy sobie ze śmieciami, ale również przykład tego, ile niepewności może rodzić monitoring.

Prywatny osiedlowy monitoring montowany na osiedlach w polskich miastach nie wszystkim się podoba

Na lokalnych grupkach pojawiają się zastrzeżenia. "Nie wiem co lub kogo obserwujesz, ale kamery nie są skierowane na twoje okno, tylko na przestrzeń naprzeciwko nich" – poskarżył się jeden z sąsiadów na kamerę zamontowaną w jego okolicy.

Na kamery wystawione przez sąsiada narzekali również mieszkańcy Ozorkowa.

Wszystko jest nagrywane. Na parapecie stoi u nich kamera, która jest skierowana bezpośrednio na moje okna, mój budynek. Zero prywatności. Dzień i noc, cały czas jest filmowane. Tak naprawdę przyjrzałam się sprawie bliżej, kiedy pierwsze wezwanie dostał mój tato. Pan Krzysztof stwierdził, że mój tato w wieku 80 lat wchodzi mu na trzymetrową bramę i wyciąga korespondencję - opowiadała w programie "Interwencja" nagrywana mieszkanka.

REKLAMA

Osoby montujące kamery tłumaczą się, że chodzi o bezpieczeństwo i pilnowanie porządku

Zdarza się, że udaje się osiągnąć zamierzony efekt i przyłapać wandali czy złodziejaszków na gorącym uczynku. Co jakiś czas na mojej facebookowej tablicy pojawiają się ostrzeżenia podobne do tych, które wystosował ksiądz próbujący radzić sobie z osobami podrzucającymi śmieci. W tego typu wpisach zamieszczona jest informacja np. o drobnej kradzieży i propozycja polubownego rozwiązania sprawy. Jeżeli sprawca zwróci przedmiot, jego wizerunek nie zostanie upubliczniony.

Z jednej strony trudno stawać w obronie tych, którzy niszczą czy kradną cudze mienie. Z drugiej rodzi się pytanie, czy samodzielne załatwianie takich spraw przy pomocy nagrań z monitoringu to na pewno właściwa droga. I czy nie nagrywa się więcej niż tylko akty wandalizmu. Zobaczymy, co przyniesie sprawa z księdzem i jego problemem ze śmiecącymi. Może będzie to jakiś drogowskaz na przyszłość.  

REKLAMA
Adam Bednarek
13.11.2025 20:36
Tagi: Ochrona prywatności
Najnowsze
20:16
Samsung tnie milimetry w nowym składaku. Liczę na ideał
Aktualizacja: 2025-11-13T20:16:31+01:00
19:44
Stawiają bloki jak klocki. Rach, ciach i mieszkania gotowe
Aktualizacja: 2025-11-13T19:44:52+01:00
19:15
Metro w centrum Warszawy wyłączone. Ogromne utrudnienie, ale konieczne
Aktualizacja: 2025-11-13T19:15:40+01:00
18:40
Amerykanie podarują nam legendarny sprzęt wojskowy. Jest jedno "ale"
Aktualizacja: 2025-11-13T18:40:54+01:00
18:05
LOT prosto do Doliny Krzemowej. Ruszamy z nowym połączeniem
Aktualizacja: 2025-11-13T18:05:20+01:00
17:27
WhatsApp pożera pamięć jak zły. I po co to było?
Aktualizacja: 2025-11-13T17:27:10+01:00
16:20
Windows 11 wariuje po aktualizacji. Uważaj, potrafi zepsuć system
Aktualizacja: 2025-11-13T16:20:22+01:00
15:44
Ten robot sam muruje ściany. Oto jak działa
Aktualizacja: 2025-11-13T15:44:17+01:00
15:33
OnePlus 15 to powrót do formy, na który czekałem. Jest moc
Aktualizacja: 2025-11-13T15:33:44+01:00
13:54
iPhone jak cegła. Weźmiesz do ręki i się zdziwisz
Aktualizacja: 2025-11-13T13:54:46+01:00
13:21
Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo
Aktualizacja: 2025-11-13T13:21:08+01:00
10:52
Wchodzą kary za drony. 4000 zł piechotą nie chodzi i tłumaczę, jak tego uniknąć
Aktualizacja: 2025-11-13T10:52:47+01:00
10:50
Zaprogramuj przyszłość Polski. HackNation 2025 w Bydgoszczy
Aktualizacja: 2025-11-13T10:50:16+01:00
10:20
Kometa 3I/Atlas rozpadła się na części. Są zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-13T10:20:48+01:00
9:34
Śmietniki jak twierdze. Nawet to musimy sobie utrudniać
Aktualizacja: 2025-11-13T09:34:00+01:00
8:51
Gdzie się podział Steam Deck 2? Valve wciąż szuka idealnych bebechów
Aktualizacja: 2025-11-13T08:51:05+01:00
8:00
Ekran komputera będzie lampą. Przestaniesz wyglądać na callach jak upiór
Aktualizacja: 2025-11-13T08:00:09+01:00
7:40
Jest GPT 5.1. OpenAI chce nim odzyskać honor
Aktualizacja: 2025-11-13T07:40:57+01:00
7:08
Skończyłem Dispatch. Żadna inna gra w 2025 roku nie dała mi tylu emocji
Aktualizacja: 2025-11-13T07:08:57+01:00
6:14
Czarne dziury powstały w ułamek sekundy. Nowa teoria zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-11-13T06:14:00+01:00
6:12
Będziemy robić baterie ze śmieci. Nasi inżynierowie się popisali
Aktualizacja: 2025-11-13T06:12:00+01:00
6:10
Polacy latają na potęgę. Jesteśmy w czołówce
Aktualizacja: 2025-11-13T06:10:00+01:00
6:05
Wojsko Polskie kupi broń mikrofalową i lasery. Są pierwsze szczegóły
Aktualizacja: 2025-11-13T06:05:00+01:00
6:00
Uratują nas autobusy bez kierowców. W Polsce już to testują
Aktualizacja: 2025-11-13T06:00:00+01:00
21:12
Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Najlepsze sposoby
Aktualizacja: 2025-11-12T21:12:45+01:00
20:00
Potężna nowość od twórców Steama. Ten klocek to twój nowy komputer
Aktualizacja: 2025-11-12T20:00:13+01:00
19:02
Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a
Aktualizacja: 2025-11-12T19:02:02+01:00
18:29
Samsung, który składa się jak żaden inny. Wiemy, jaki i kiedy będzie
Aktualizacja: 2025-11-12T18:29:31+01:00
17:53
Miałem w ręku fotograficznego potwora. Huawei Pura 80 Ultra nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2025-11-12T17:53:15+01:00
17:15
Apple wciśnie ci nowy głośnik. Nie tylko do słuchania
Aktualizacja: 2025-11-12T17:15:22+01:00
16:49
Nadchodzi AirTag 2. Lepiej wstrzymaj się z zakupem
Aktualizacja: 2025-11-12T16:49:20+01:00
16:07
Black Friday bez stresu: nasze sprawdzone sposoby, by uniknąć pułapek i kupić taniej
Aktualizacja: 2025-11-12T16:07:16+01:00
15:52
Mapy Google już nie pożerają baterii. Ale tylko u wybranych
Aktualizacja: 2025-11-12T15:52:53+01:00
15:19
Microsoft cię przekupi, żebyś nie pobierał Chrome'a. Dasz się przekonać?
Aktualizacja: 2025-11-12T15:19:56+01:00
14:37
Samsung Galaxy S26 będzie potężny. Szykuje się dobry rok w telefonach
Aktualizacja: 2025-11-12T14:37:09+01:00
13:45
Największa umowa w historii kolei. Damy miliardy na piętrowe pociągi
Aktualizacja: 2025-11-12T13:45:57+01:00
13:39
Kupujesz jeden TV Samsunga, dostajesz dwa. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-12T13:39:00+01:00
12:57
MediaMarkt z wyjątkową promocją. Oddaj TV, weź rabat 20 proc. i pomóż innym
Aktualizacja: 2025-11-12T12:57:09+01:00
12:38
3I/Atlas przemówił. Mamy pierwszy sygnał radiowy z komety
Aktualizacja: 2025-11-12T12:38:52+01:00
12:21
Szef Windowsa zdradził plan na przyszłość. Użytkownicy są wściekli
Aktualizacja: 2025-11-12T12:21:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA