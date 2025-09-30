K2PL wreszcie pokazany. Polski czołg ma "niewidzialny mur" na drony

Ładowanie...

K2PL stawia w roli głównej obronę. W polskiej wersji czołgu wprowadzono kilka kluczowych zmian, które zwiększają szanse czołgi i załogi na przeżycie na współczesnym polu walki.

Dwie linie obrony przeciwko dronom

Nowa wersja polskiego K2PL została wyposażona w kompleksowy system przeciwdziałania zagrożeniom z powietrza. Pierwszą linią obrony jest pokładowy system walki radioelektronicznej ADS, który zakłóca łączność wrogich dronów, uniemożliwiając im sterowanie i naprowadzanie. To tak, jakby ktoś nagle odciął operatorowi drona obraz i możliwość sterowania. Maszyna staje się bezużyteczna i spada.

Drugim poziomem ochrony jest system aktywnej obrony APS. Wykorzystuje on sieć milimetrowych radarów, które obserwują przestrzeń wokół czołgu i wykrywają zbliżające się zagrożenia: pociski, granaty i właśnie drony.

Gdy cel zostanie namierzony, specjalne wyrzutnie umieszczone na wieży odpalają ładunek tworzący „chmurę” odłamków, która niszczy obiekt w locie. W materiałach wideo pokazano, że dwie wieżyczki zamontowane z tyłu wieży potrafią obracać się w stronę zagrożenia i automatycznie się przeładowują. To rozwiązanie, które sprawia, że K2PL jest odporny na jeden z najgroźniejszych trendów współczesnej wojny - ataki dronów kamikadze.

Jak działają poszczególne systemy i gdzie są ulokowane, zobaczyć możecie na filmie niżej.

Lepszy pancerz, zdalnie sterowany karabin

Na życzenie polskiego wojska czołg otrzymał też wzmocniony pakiet pancerza zarówno na kadłubie, jak i na wieży. Kostki reaktywne zastąpione zostały niemal w całości przez bloki dodatkowego pancerza.

Do tego dochodzi RCWS, czyli zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z wielkokalibrowym karabinem maszynowym, który zwiększa zdolność do walki z piechotą i lekkimi pojazdami bez narażania załogi. Karabinem tym steruje się z wnętrza pojazdu. We wcześniejszych wersjach czołgu, które trafiły do polskiego wojska, jeden z członków załogi musi się wychylić z pojazdu, żeby obsługiwać karabin.

W finalnej wersji K2PL część elektroniki i podzespołów zostanie zastąpiona polskimi rozwiązaniami. To nie tylko kwestia lokalizacji produkcji i tworzenia miejsc pracy, ale też dostosowania czołgu do standardów NATO i polskich realiów eksploatacyjnych.



Polska kupiła już 180 czołgów K2 w Korei Południowej, a w sierpniu 2025 r. popisała umowę na dostawę kolejnych 180 czołgów w wersji K2GF (wersja przejściowa) i K2PL oraz 80 pojazdów wsparcia na bazie czołgu K2. Są to wozy inżynieryjne, mosty samobieżne i zabezpieczenia technicznego, a także pakiet logistyczny, szkoleniowy, amunicję i szeroki transfer technologii. Czołgi w wersji K2PL i wozy wsparcia mają zostać wyprodukowane w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach. W sumie Polska chce kupić 1000 czołgów K2.

Czołg na nowe czasy

K2PL to nie tylko nowoczesny czołg. To także symbol tego, jak zmienia się oblicze współczesnych sił zbrojnych. Jeszcze dekadę temu największym zagrożeniem dla czołgu był pocisk wystrzelony z innego czołgu. Dziś załogi muszą radzić sobie z dronami, które potrafią zniszczyć sprzęt wart miliony dolarów za pomocą ładunku za kilkaset.

Dlatego polski K2PL z dwustopniowym systemem antydronowym to nie tylko nowinka techniczna. To odpowiedź na realne doświadczenia z Ukrainy.

Jeśli Hyundai Rotem i polski przemysł zbrojeniowy dowiozą te rozwiązania w praktyce, Wojsko Polskie otrzyma maszynę, która nie tylko dorównuje zachodnim konkurentom, ale pod pewnymi względami może je nawet wyprzedzać. A to już coś, co budzi emocje nie tylko wśród wojskowych, ale i wśród wszystkich, którzy interesują się bezpieczeństwem naszego kraju.

Bogdan Stech 30.09.2025 12:44

