Cieszą się, że sprzedają więcej biletów. Mieszkańcy: nie dali nam wyboru

Tak to już z tymi cytatami często bywa – najlepsze są te, które jednak nie zostały wypowiedziane albo napisane przez osoby, którym wypowiedź się przypisuje. Co przecież wcale nie oznacza, że tracą na swej życiowej mądrości. Przypadek iluzji wolnego wyboru dobrze znany jest tym, którzy poruszają się komunikacją miejską w Gdańsku. Choć tutaj zmyślony cytat Forda powinien brzmieć inaczej: "Najchętniej wybierany jest kolor czarny, bo innych nie sprzedajemy".

Spółka InnoBaltica chwali się, że system Fala cieszy się coraz większą popularnością. Liczby ponoć nie kłamią, "Fala staje się naturalnym wyborem dla coraz większej grupy pasażerów", jak przekonuje prezes spółki.

1 października spółka odnotowała najwyższą w historii dzienną wartość sprzedaży – blisko 1 mln zł. InnoBaltica nie ma wątpliwości: to "dowód na rosnące zainteresowanie nowoczesnym sposobem zakupu i rozliczania podróży w regionie".

- Dzięki pasażerom i naszym partnerom transport publiczny staje się realną alternatywą dla samochodu. Właśnie w tym widzimy przyszłość zrównoważonej mobilności. Każdy zakup biletu w Systemie Fala to krok w stronę czystszych miast. Łączymy technologię i odpowiedzialność, aby transport publiczny był prostszy, wygodniejszy i bardziej dostępny – komentuje Radomir Matczak.

W teorii wszystko brzmi pięknie. Fala jest "narzędziem do planowania podróży oraz płacenia za przejazdy w transporcie publicznym na terenie województwa pomorskiego". Wystarczy jeden system, by płacić za przejazdy u różnych przewoźników i organizatorów transportu.

Nie wszyscy użytkownicy Fali zgadzają się co do prostoty, wygody i dostępności

Problemy zgłaszane są od dłuższego czasu. W komentarzu na Facebooku możemy przeczytać, że system nie jest prosty, a irytujący.

Właśnie wysłałem zgłoszenie o tym, że nie mogę zalogować się do urządzenia. Zgłoszenie poszło przez stronę internetową, ponieważ infolinia już nie działa. Nie dostałem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a dziesiątki poprzednich pozostały bez odpowiedzi. Więc piszę też tutaj - nie mogę zalogować się do komputera pokładowego, czyli nie będzie możliwości zakupu biletu w autobusie – pisze jeden z użytkowników.

Podobne komentarze zebrała trójmiejska "Wyborcza". "Zeskanowanie kodu QR z papierowego biletu to wyprawa na Marsa" – uważa korzystający z Fali. W sklepie Google Play średnia ocen wynosi… 1,1. Jedna z recenzji: "Standardowo, jak jest potrzebna aplikacja to nie działa".

Po jakimś czasie od wyjścia z aplikacji (zazwyczaj kilka godzin) aplikacja mnie wylogowywuje, a zalogowanie się ostatnio zajęło mi (W DOMU!) 10 minut. Nie wydaje mi się, żeby kontroler biletów był taki pobłażliwy – zwraca uwagę recenzent.

"Proszę, zlikwidujcie to albo pozwólcie na kupowanie miesięcznych na innych aplikacjach" – apeluje inna użytkowniczka.

To najciekawszy aspekt. Spółka chwali się, że znaczącą część sprzedaży stanowią bilety okresowe – 84 proc. wartości transakcji. Według operatorów systemu to dowód na to, że z systemu korzystają głównie pasażerowie regularnie dojeżdżający do pracy i szkoły.

Przyczyna może być inna – alternatywy po prostu nie ma

Od sierpnia biletów okresowych Systemu Fala nie da się kupić za pośrednictwem komercyjnych aplikacjach mobilnych. Chodzi o bilety miesięczne, kwartalne, roczne - zarówno gdańskie, gdyńskie, jak i metropolitalne. Tym samym odpadły inne komercyjne programy, jak np. JakDojade.

- To dla nas ważna decyzja. Wpływy z biletów okresowych są istotnym elementem finansowania komunikacji miejskiej. Dzięki zmianie sposobu sprzedaży, co roku w naszych budżetach pozostaną środki, które dotąd pobierane były w formie prowizji przez operatorów aplikacji komercyjnych – komentował Łukasz Kłos, dyrektor ZTM w Gdańsku.

Mieszkańcy już wcześniej irytowali się, że miasto nie daje im wyboru i siłą zmusza do przejścia do samorządowego systemu. Dalej zgłaszają uwagi i pretensje, a tymczasem operator systemu jest zadowolony i cieszy się ze wzrostu popularności. Liczby pokazują, że jest z czego, ale droga do osiągnięcia sukcesu może budzić wątpliwości wśród pasażerów. Trudno, żeby wzrostów nie było, skoro podróżujący nie mają wyboru. Chyba że uznamy, że alternatywą jest przesiadka do samochodu.

Portal trójmiasto.wyborcza.pl zapytał spółkę, dlaczego chwali się akurat tym wskaźnikiem, skoro innego wyboru pasażerowie nie mają. "W odpowiedzi otrzymaliśmy kolejne liczby mówiące o wzroście sprzedaży biletów" – czytamy w serwisie.

Sukces to sukces, więc nic dziwnego, że spółka wiwatuje. Szkoda, że pasażerowie raczej nie podzielają entuzjazmu, a wielu po prostu nie rozumie, dlaczego tak prosta rzecz jak zakup biletu nagle stała się skomplikowana. To niestety coraz częstszy problem w polskich miastach.

Dla wszystkich lepiej by było, gdyby podobne rezultaty osiągane były naturalnie, a podróżni przechodziliby na Falę nie z konieczności, a z własnej wygody.

A sprawa może mieć dalszy ciąg, bo wycięcie alternatyw nie spodobało się m.in. Jakdojade – z oczywistych względów.

Jeśli jedna aplikacja dopiero się rozwija i – jak alarmują pasażerowie – często nie działa prawidłowo, jest nieprzyjazna w użytkowaniu i jest wyznaczona mieszkańcom odgórnie, zaś dostawców komercyjnych usług zakupu biletów nagle informuje się o rozwiązaniu umowy, po wieloletniej i pozytywnej współpracy, to rodzi pytania dotyczące kryteriów i przyczyn takiej decyzji – brzmiało stanowisko JakDojade, przytaczane przez Radio Gdańsk.

Zdaniem firmy argument oszczędnościowy jest "dyskusyjny". Analiza JakDojade wskazywała, że "możemy mieć do czynienia z potencjalnym naruszeniem prawa konkurencji na rynku sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej w aglomeracji Trójmiasta". Dlatego sprawa została zgłoszona "do weryfikacji przez UOKiK".

Adam Bednarek 20.10.2025 09:21

