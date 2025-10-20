Jak zrobić ankietę na WhatsApp? To proste - poradnik
Zastanawiacie się, jak zrobić ankietę w komunikatorze WhatsApp? To prostsze, niż się wydaje. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków.
Większość komunikatorów internetowych może pochwalić się wsparciem tak przydatnej funkcji jaką jest ankieta - Messenger ma ją od 2017 roku, natomiast do WhatsAppa została wprowadzona dopiero w 2022 r. Rozwiązanie znacząco upraszcza organizowanie wydarzeń w czatach grupowych ze znajomymi i rodziną. Nie trzeba korzystać z zewnętrznych narzędzi, można użyć domyślnego rozwiązania, udostępnionego przez Meta.
Jak zrobić ankietę na WhatsApp? Poradnik krok po kroku
Ankiety w WhatsApp dostępne są zarówno w czatach prywatnych (z jedną osobą), jak i w konwersacjach grupowych z wieloma użytkownikami komunikatora. Niezależnie od tego, do czego potrzebujesz ankiety musisz wykonać kilka prostych kroków:
- uruchomić WhatsApp i wybrać czat indywidualny lub grupowy, w którym chcesz utworzyć swoją ankietę;
- kliknąć ikonę plusika tuż obok pola wysyłania wiadomości;
- kliknąć ikonę Ankieta;
- uzupełnić informacje: w polu Pytanie wpisać treść oraz dodać minimum dwie opcje odpowiedzi (można więcej);
- zdecydować czy opcja wielu odpowiedzi powinna zostać;
- utworzyć ankietę przyciskiem Wyślij w prawym górnym rogu.
Tym sposobem otworzyliśmy swoją ankietę w komunikatorze internetowym WhatsApp. W niektórych sytuacjach - szczególnie takich, gdzie potrzebujemy konkretnej odpowiedzi (np. daty jakiegoś wydarzenia) warto zdecydować się na wyłączenie opcji wielokrotnej odpowiedzi. Ta domyślnie jest włączona.
Warto dodać, że nie ma możliwości edytowania utworzonej ankiety. Dlatego polecamy zastanowić się kilkukrotnie nad pytaniem oraz dostępnymi odpowiedziami. Później nie będzie opcji ich zmiany. Co najwyżej możemy usunąć ankietę i stworzyć ją od nowa.
Jak usunąć ankietę w WhatsApp? To również proste
Zakładając, że musimy zrobić od nowa ankietę, ponieważ znajomi lub członkowie rodziny nie są zadowoleni z efektów najlepiej będzie usunąć wcześniejszą. Tak, aby ułatwić sprawę dla tych, którzy niekoniecznie śledzą czaty grupowe na bieżąco. Jak usunąć ankietę WhatsApp?
- wejść w czat indywidualny lub grupowy, na którym znajduje się ankieta;
- kliknąć i przytrzymać ankietę;
- kliknąć Usuń;
- potwierdzić ikoną kosza oraz zaznaczyć Usuń na wszystkich.
Jeśli jesteśmy twórcą ankiety, bez problemu usuniemy ją z czatu grupowego. Opcja usunięcia wyłącznie u siebie nie zadziała - inni użytkownicy wciąż będą mieli opcję głosowania.
Więcej poradników na temat WhatsAppa znajdziesz na Spider's Web:
Obrazek główny: kurgenc / Shutterstock.com