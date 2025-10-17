REKLAMA
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował cię na WhatsApp? Jest kilka metod

WhatsApp nie powiadamia użytkowników o blokadzie - działa to w obie strony: ani Ty nie dostaniesz powiadomienia, ani osoba, którą zablokowałeś. Istnieją jednak sposoby, które pozwalają się domyślić, czy ktoś zablokował twój numer.

Albert Żurek
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował mnie na WhatsApp?
W przeciwieństwie do Messengera, na którym po wejściu na czat wyświetli się komunikat „ta osoba nie jest dostępna na Messengerze”, WhatsApp nie pokazuje żadnych informacji ani na czacie, ani na profilu użytkownika.

Blokada innego użytkownika wiąże się jednak z pewnymi konsekwencjami i to właśnie dzięki tym znakom będziesz mógł podejrzewać, że zostałeś zablokowany. Sprawdźmy, jak to zrobić.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował mnie na WhatsApp?

Centrum pomocy WhatsApp podaje listę sygnałów, które mogą ci podpowiedzieć, że dany użytkownik cię zablokował. Jest ich kilka:

  • nie możesz nawiązać połączenia;
  • twoje wiadomości mają status wysłano (jeden haczyk), ale nigdy nie otrzymują statusu dostarczono (dwa haczyki);
  • nie są widoczne statusy aktywności: widziano, aktywny/nieaktywny;
  • nie widać zmiany zdjęcia profilowego użytkownika - jeśli ktoś inny, kto ma tę osobę w znajomych widzi zmianę, a ty nie - to może wskazywać na blokadę;
  • nie możesz dodać tej osoby do grupy, nawet będąc administratorem.

Warto zaznaczyć, że pojedyncza oznaka nie daje pewności, że zostałeś zablokowany – dopiero suma powyższych sytuacji zwiększa prawdopodobieństwo blokady. WhatsApp podkreśla, że mogą istnieć też inne przyczyny niedostępności kontaktu.

Jeśli my kogoś zablokowaliśmy na WhatsAppie, po wejściu na czat zobaczymy dwie opcje: Usuń czat oraz Odblokuj. Jeśli już nie pamiętasz, czy kiedyś blokowałeś jakąś osobę, możesz sprawdzić listę zablokowanych kontaktów w ustawieniach Prywatności WhatsApp. Trzeba:

  • wejść w Ustawienia;
  • wybrać zakładkę Prywatność;
  • znaleźć opcję Kontakty;
  • wyświetlą nam się Zablokowani.
Jak kogoś zablokować na WhatsApp?

Jak zablokować wybraną osobę? To bardzo proste:

  • wyszukaj czat z osobą, którą chcesz zablokować;
  • kliknąć nazwę kontaktu (lub numer telefonu);
  • zjechać na sam dół ustawień i kliknąć Zablokuj użytkownika;
  • potwierdzić chęć blokady.
Możesz także zgłosić kontakt do WhatsApp, przekazując ostatnie wiadomości w przypadku nękania lub niepożądanych treści – kontakt nie otrzyma powiadomienia o zgłoszeniu.

Czytaj też:

17.10.2025
