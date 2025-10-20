REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech

Nowa metoda płatności w Polsce. Wystarczy telefon Samsunga

Samsung Pay wchodzi wreszcie do Polski. Po dekadzie dominacji Google Pay, użytkownicy smartfonów Samsunga dostaną alternatywną metodę płatności zbliżeniowych telefonem.

Malwina Kuśmierek
Samsung pracuje nad podsumowywaniem powiadomień
REKLAMA

Po latach przecieków, deklaracji banków i cierpliwego czekania użytkowników, Samsung faktycznie otwiera w Polsce drzwi do własnego systemu płatności. W korespondencji wysłanej do klientów oficjalnego sklepu internetowego producent poinformował o aktualizacji regulaminu, która wchodzi w życie za dwa tygodnie i zawiera zapis o wprowadzeniu nowej metody płatności - Samsung Pay.

REKLAMA

Samsung Pay wkracza do Polski. Wreszcie będę mogła korzystać z Samsung Wallet jak człowiek

Od połowy lutego Samsung oferuje w Polsce aplikację Samsung Wallet - wirtualny portfel na różnego rodzaju karty. Aplikacja nie oferuje jednak pełnego zakresu funkcji - w Wallet można przechowywać wyłącznie do przechowywania kart pokładowych, kuponów czy kart lojalnościowych. Brakuje w nim najważniejszego elementu: integracji z kartami płatniczymi.

W sierpniu PKO BP oficjalnie przekazał serwisowi Cashless.pl, że wraz z koreańskim gigantem prowadzone są prace nad wdrożeniem ostatniego elementu układanki Samsung Wallet - czyli Samsung Pay. Jednak ówcześnie na zapowiedziach się skończyło, bo ani bank, ani koreański koncern nie chciały zdradzić więcej szczegółów.

Teraz, oprócz czysto PRowych zapowiedzi, mamy także namacalny dowód tych wysiłków. W miniony weekend na skrzynki mailowe klientów Sklepu Samsunga trafiła informacja o aktualizacji regulaminu, wspominająca wprost o Samsung Pay jako metodzie płatności.

Fragment regulaminu Sklepu Samsung wymieniający z nazwy usługę Samsung Pay (źródło: GSMOnline)

Po uruchomieniu płatności w oficjalnym kanale sprzedaży można spodziewać się szybkiej ekspansji na płatności zbliżeniowe w sklepach i online - najpierw w bankach, które już są na etapie wdrożeń (PKO BP ma być jednym z pierwszych), potem u kolejnych partnerów.

REKLAMA

Samsung Pay działa na analogicznej zasadzie co Apple Pay i Google Pay: użytkownik dodaje kartę bankową do portfela cyfrowego, po czym może płacić telefonem lub zegarkiem Samsung Galaxy. Do tej pory posiadacze urządzeń Samsunga w Polsce musieli korzystać z Google Pay, mimo że producent od lat posiada własną usługę działającą na wielu rynkach zagranicznych.

Formalna premiera Samsung Pay w Polsce ma nastąpić pod koniec października. Na szczegóły - m.in. listę wspieranych banków i kompatybilnych urządzeń - przyjdzie nam poczekać aż do oficjalnej premiery usługi.

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
20.10.2025 10:32
Tagi:
Najnowsze
10:00
Ekran tego laptopa składa się na pół. Bawiłem się MateBookiem Fold Ultimate Design
Aktualizacja: 2025-10-20T10:00:00+02:00
9:40
Ty zadajesz głupie pytania, ktoś inny płaci zdrowiem. Oto mroczna strona chatbotów
Aktualizacja: 2025-10-20T09:40:09+02:00
9:21
Cieszą się, że sprzedają więcej biletów. Mieszkańcy: nie dali nam wyboru
Aktualizacja: 2025-10-20T09:21:19+02:00
8:58
Wystarczyło 5 minut na OLX i dopadli mnie oszuści. Ludzie, jak wy tu żyjecie?
Aktualizacja: 2025-10-20T08:58:08+02:00
8:26
OpenAI ogłosiło przełom w matematyce. Uwierzyli botowi i się skompromitowali
Aktualizacja: 2025-10-20T08:26:21+02:00
6:23
Smartfon przed 13. urodzinami = cyfrowe kalectwo. Polskie państwo patrzy i milczy
Aktualizacja: 2025-10-20T06:23:52+02:00
6:20
Jak zrobić ankietę na WhatsApp? To proste - poradnik
Aktualizacja: 2025-10-20T06:20:00+02:00
6:10
Śnieg, bagno, woda. BvS 10 dowiezie oddział wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:10:00+02:00
6:00
Rosja wyrzuca kamerę z ISS. 82 kg leci na spalenie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:00:00+02:00
19:33
Zagłosuj, by w mieście stanęła publiczna toaleta. Szczytna idea farsą
Aktualizacja: 2025-10-19T19:33:45+02:00
18:48
Nowe senne koszmary. Te związane z botami
Aktualizacja: 2025-10-19T18:48:34+02:00
17:19
Szpitale będą lepiej chronione. Będzie jak na lotniskach
Aktualizacja: 2025-10-19T17:19:46+02:00
16:20
Xbox zepsuł mi konsole
Aktualizacja: 2025-10-19T16:20:00+02:00
16:10
ChatGPT kreuje taktykę wojskową USA. Generał się wygadał
Aktualizacja: 2025-10-19T16:10:00+02:00
16:00
Windows zwariował. Jeśli nie musisz, nie włączaj komputera
Aktualizacja: 2025-10-19T16:00:00+02:00
12:12
Przerażające sceny na targach Wikipedii. Narażał życie by powstrzymać szaleńca
Aktualizacja: 2025-10-19T12:12:03+02:00
7:55
Awionetka z karabinami. Nowy genialny sposób na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-10-19T07:55:00+02:00
7:44
W centrum galaktyki wieje. Tak, że łeb urywa
Aktualizacja: 2025-10-19T07:44:00+02:00
7:33
Robot opłynie wszystkie oceany świata. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-10-19T07:33:00+02:00
7:23
Mówili, że niemiecka marynarka jest żałosna. No to patrzcie na to
Aktualizacja: 2025-10-19T07:23:00+02:00
7:12
Unikaj łączności satelitarnej jak ognia. Szokujące badania
Aktualizacja: 2025-10-19T07:12:00+02:00
7:01
iPhone Air na urlopie mnie zaskoczył. Nie tylko negatywnie
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:50
Robotaksówki do Polski wprowadzą Chiny. Oddajemy wielki rynek jak leszcze
Aktualizacja: 2025-10-18T16:50:00+02:00
16:40
Facebook sam będzie tworzył twoje i moje posty. Po co mam więc tam wchodzić?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:40:00+02:00
16:30
Początek końca Call of Duty? Weteran branży nie pozostawia złudzeń
Aktualizacja: 2025-10-18T16:30:00+02:00
16:20
Znany polski YouTuber okradziony przez AI. Jutro to będziesz ty
Aktualizacja: 2025-10-18T16:20:00+02:00
16:10
Starzy żyją dłużej, młodzi krócej. To ten cywilizacyjny postęp?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:10:00+02:00
16:00
Elektroniczne obrączki z GPS-em. W końcu pozbędziemy się piratów drogowych?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:00:00+02:00
9:00
Roborock F25 Ultra. Jest co najmniej pięć powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-10-18T09:00:00+02:00
7:52
Kiedy koniec PS5 i Xbox Series? Mamy zaskakujące prognozy
Aktualizacja: 2025-10-18T07:52:00+02:00
7:42
Wielka jak Jowisz, lekka jak piórko. Znaleźli zagadkową planetę
Aktualizacja: 2025-10-18T07:42:00+02:00
7:33
W polskich miastach śmierdzi na potęgę. Do akcji wysyłają drony
Aktualizacja: 2025-10-18T07:33:00+02:00
7:22
Recenzja Super Mario Galaxy 1 + 2. W końcu zrozumiesz fenomen Wii
Aktualizacja: 2025-10-18T07:22:00+02:00
7:11
Szef NATO drwi z rosyjskiej marynarki. "Tonie w badziewiu"
Aktualizacja: 2025-10-18T07:11:00+02:00
7:00
Idziesz w góry i śmiecisz. I nawet o tym nie wiesz
Aktualizacja: 2025-10-18T07:00:00+02:00
19:59
Taki będzie składany iPhone. Kupię go, choć będę musiał oddać nerkę
Aktualizacja: 2025-10-17T19:59:13+02:00
19:19
Ukraina, USA i Niemcy zrobili drona-potwora. Polska stoi w miejscu
Aktualizacja: 2025-10-17T19:19:27+02:00
19:03
Kosmiczny pancerz działa. Pierwszy raz nie będziemy bezbronni poza Ziemią
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:06+02:00
18:01
Ludzi Trumpa niepokoją ślady za samolotami. Wyjaśniamy "spisek"
Aktualizacja: 2025-10-17T18:01:11+02:00
17:49
Polska oczyszczalnia zdobyta przez ruskich hakerów. Robili co chcieli
Aktualizacja: 2025-10-17T17:49:01+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA