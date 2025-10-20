Nowa metoda płatności w Polsce. Wystarczy telefon Samsunga

Ładowanie...

Po latach przecieków, deklaracji banków i cierpliwego czekania użytkowników, Samsung faktycznie otwiera w Polsce drzwi do własnego systemu płatności. W korespondencji wysłanej do klientów oficjalnego sklepu internetowego producent poinformował o aktualizacji regulaminu, która wchodzi w życie za dwa tygodnie i zawiera zapis o wprowadzeniu nowej metody płatności - Samsung Pay.

Samsung Pay wkracza do Polski. Wreszcie będę mogła korzystać z Samsung Wallet jak człowiek

Od połowy lutego Samsung oferuje w Polsce aplikację Samsung Wallet - wirtualny portfel na różnego rodzaju karty. Aplikacja nie oferuje jednak pełnego zakresu funkcji - w Wallet można przechowywać wyłącznie do przechowywania kart pokładowych, kuponów czy kart lojalnościowych. Brakuje w nim najważniejszego elementu: integracji z kartami płatniczymi.

W sierpniu PKO BP oficjalnie przekazał serwisowi Cashless.pl, że wraz z koreańskim gigantem prowadzone są prace nad wdrożeniem ostatniego elementu układanki Samsung Wallet - czyli Samsung Pay. Jednak ówcześnie na zapowiedziach się skończyło, bo ani bank, ani koreański koncern nie chciały zdradzić więcej szczegółów.

Teraz, oprócz czysto PRowych zapowiedzi, mamy także namacalny dowód tych wysiłków. W miniony weekend na skrzynki mailowe klientów Sklepu Samsunga trafiła informacja o aktualizacji regulaminu, wspominająca wprost o Samsung Pay jako metodzie płatności.

Fragment regulaminu Sklepu Samsung wymieniający z nazwy usługę Samsung Pay (źródło: GSMOnline)

Po uruchomieniu płatności w oficjalnym kanale sprzedaży można spodziewać się szybkiej ekspansji na płatności zbliżeniowe w sklepach i online - najpierw w bankach, które już są na etapie wdrożeń (PKO BP ma być jednym z pierwszych), potem u kolejnych partnerów.

Samsung Pay działa na analogicznej zasadzie co Apple Pay i Google Pay: użytkownik dodaje kartę bankową do portfela cyfrowego, po czym może płacić telefonem lub zegarkiem Samsung Galaxy. Do tej pory posiadacze urządzeń Samsunga w Polsce musieli korzystać z Google Pay, mimo że producent od lat posiada własną usługę działającą na wielu rynkach zagranicznych.

Formalna premiera Samsung Pay w Polsce ma nastąpić pod koniec października. Na szczegóły - m.in. listę wspieranych banków i kompatybilnych urządzeń - przyjdzie nam poczekać aż do oficjalnej premiery usługi.

Malwina Kuśmierek 20.10.2025 10:32

