REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Karta pamięci przetrwała implozję 4 km pod wodą. Możesz kupić taką w sklepie

SanDisk powinien nazwać swoją kolejną linię kart pamięci Titan 2.0. Bo karta SD, którą możesz kupić w sklepie przetrwała implozję łodzi podwodnej OceanGate.

Malwina Kuśmierek
Z łodzi OceanGate Titan ocalała karta pamięci
REKLAMA

Implozja łodzi podwodnej Titan obiła się szerokim echem w mediach nie tylko ze względu na okoliczności tragedii, ale także ze względu na miejsce tragedii. 4 tys. metrów pod poziomem morza nie było możliwe by ktokolwiek przeżył, a fizyczne siły oddziałujące na statek zniszczyły większość elektroniki, która mogłaby powiedzieć nam cokolwiek więcej o tragedii. Poza jednym, małym wyjątkiem.

REKLAMA

Z implozji Titana OceanGate ocalała karta pamięci

Zespół dochodzeniowy, przeszukując pole szczątków, trafił na podwodną kamerę SubC Rayfin Mk2 Benthic - obudowa przetrwała w jednym kawałku, mimo że optyka została rozbita, a część płytki PCB oderwała się od urządzenia. We wnętrzu kamery znaleziono kartę SD SanDisk Extreme Pro 512 GB - zwykły, konsumencki nośnik możliwy do kupienia za około 300 złotych.

Jak opisuje w serwisie X youtuber Scott Manley - powołując się na oficjalne dokumenty udostępnione przez amerykańską Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu - nośnik nie wykazywał fizycznych uszkodzeń, a we współpracy z kanadyjską TSB i producentem kamery wykonano bit-po-bicie kopię zawartości, by uniknąć naruszenia oryginału. Z karty odzyskano 12 zdjęć i 9 nagrań wideo, wszystkie wykonane w bazie logistycznej Marine Institute w Nowej Fundlandii. Niestety śledczy nie znaleźli wśród nich żadnego materiału z dnia katastrofy - kamera była skonfigurowana do zrzucania danych na zewnętrzne nośniki danych, a nagrywanie lokalne nie obejmowało ostatniego zejścia.

Choć znalezisko nie wprowadziło nic nowego do śledztwa, to zwróciło ono uwagę na ironię losu. Podczas gdy specjalistyczny sprzęt klasy "deep sea" uległ całkowitemu zniszczeniu, z katastrofy bez większych zadrapań wyszła zwykła karta pamięci.

Więcej na temat implozji Titana:

REKLAMA

Titan był pięcioosobowym batyskafem zaprojektowanym do turystycznych zejść do wraku Titanica, na głębokość około 3800 m. Kadłub ciśnieniowy łączący tytanowe kopuły z cylindrem z włókna węglowego był rozwiązaniem eksperymentalnym i nie został sklasyfikowany przez żadną jednostkę klasyfikacyjną - łódź operowała dzięki rażącym zaniedbaniom firmy OceanGate oraz celowemu omijaniu przepisów bezpieczeństwa.

Zarówno byli pracownicy, jak i inżynierowie spoza firmy ostrzegali OceanGate przed dalszą eksploatacją maszyny, która korzystała z nie tylko nie atestowanych, ale także często prowizorycznych rozwiązań. Ignorowanie ostrzeżeń zemściło się na OceanGate 18 czerwca 2023 roku, kiedy łódź podwodna implodowała na głębokości około 3800 metrów - zaledwie 500 metrów od dziobu Titanica, celu podróży. W katastrofie oprócz czterech pasażerów, którzy za pojedynczy bilet musieli zapłacić 250 tys. dolarów, zginął także dyrektor generalny OceanGate Stockton Rush.

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
20.10.2025 12:12
Tagi: karty pamięcikatastrofatitanTitanic
Najnowsze
12:12
Karta pamięci przetrwała implozję 4 km pod wodą. Możesz kupić taką w sklepie
Aktualizacja: 2025-10-20T12:12:18+02:00
11:41
System kaucyjny nie działa. Rząd powiedział, kiedy zacznie
Aktualizacja: 2025-10-20T11:41:03+02:00
10:39
Wielka awaria, leży pół internetu. Nie odświeżaj, nic to nie da
Aktualizacja: 2025-10-20T10:39:33+02:00
10:32
Nowa metoda płatności w Polsce. Wystarczy telefon Samsunga
Aktualizacja: 2025-10-20T10:32:38+02:00
10:00
Ekran tego laptopa składa się na pół. Bawiłem się MateBookiem Fold Ultimate Design
Aktualizacja: 2025-10-20T10:00:00+02:00
9:40
Ty zadajesz głupie pytania, ktoś inny płaci zdrowiem. Oto mroczna strona chatbotów
Aktualizacja: 2025-10-20T09:40:09+02:00
9:21
Cieszą się, że sprzedają więcej biletów. Mieszkańcy: nie dali nam wyboru
Aktualizacja: 2025-10-20T09:21:19+02:00
8:58
Wystarczyło 5 minut na OLX i dopadli mnie oszuści. Ludzie, jak wy tu żyjecie?
Aktualizacja: 2025-10-20T08:58:08+02:00
8:26
OpenAI ogłosiło przełom w matematyce. Uwierzyli botowi i się skompromitowali
Aktualizacja: 2025-10-20T08:26:21+02:00
6:23
Smartfon przed 13. urodzinami = cyfrowe kalectwo. Polskie państwo patrzy i milczy
Aktualizacja: 2025-10-20T06:23:52+02:00
6:20
Jak zrobić ankietę na WhatsApp? To proste - poradnik
Aktualizacja: 2025-10-20T06:20:00+02:00
6:10
Śnieg, bagno, woda. BvS 10 dowiezie oddział wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:10:00+02:00
6:00
Rosja wyrzuca kamerę z ISS. 82 kg leci na spalenie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:00:00+02:00
19:33
Zagłosuj, by w mieście stanęła publiczna toaleta. Szczytna idea farsą
Aktualizacja: 2025-10-19T19:33:45+02:00
18:48
Nowe senne koszmary. Te związane z botami
Aktualizacja: 2025-10-19T18:48:34+02:00
17:19
Szpitale będą lepiej chronione. Będzie jak na lotniskach
Aktualizacja: 2025-10-19T17:19:46+02:00
16:20
Xbox zepsuł mi konsole
Aktualizacja: 2025-10-19T16:20:00+02:00
16:10
ChatGPT kreuje taktykę wojskową USA. Generał się wygadał
Aktualizacja: 2025-10-19T16:10:00+02:00
16:00
Windows zwariował. Jeśli nie musisz, nie włączaj komputera
Aktualizacja: 2025-10-19T16:00:00+02:00
12:12
Przerażające sceny na targach Wikipedii. Narażał życie by powstrzymać szaleńca
Aktualizacja: 2025-10-19T12:12:03+02:00
7:55
Awionetka z karabinami. Nowy genialny sposób na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-10-19T07:55:00+02:00
7:44
W centrum galaktyki wieje. Tak, że łeb urywa
Aktualizacja: 2025-10-19T07:44:00+02:00
7:33
Robot opłynie wszystkie oceany świata. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-10-19T07:33:00+02:00
7:23
Mówili, że niemiecka marynarka jest żałosna. No to patrzcie na to
Aktualizacja: 2025-10-19T07:23:00+02:00
7:12
Unikaj łączności satelitarnej jak ognia. Szokujące badania
Aktualizacja: 2025-10-19T07:12:00+02:00
7:01
iPhone Air na urlopie mnie zaskoczył. Nie tylko negatywnie
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:50
Robotaksówki do Polski wprowadzą Chiny. Oddajemy wielki rynek jak leszcze
Aktualizacja: 2025-10-18T16:50:00+02:00
16:40
Facebook sam będzie tworzył twoje i moje posty. Po co mam więc tam wchodzić?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:40:00+02:00
16:30
Początek końca Call of Duty? Weteran branży nie pozostawia złudzeń
Aktualizacja: 2025-10-18T16:30:00+02:00
16:20
Znany polski YouTuber okradziony przez AI. Jutro to będziesz ty
Aktualizacja: 2025-10-18T16:20:00+02:00
16:10
Starzy żyją dłużej, młodzi krócej. To ten cywilizacyjny postęp?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:10:00+02:00
16:00
Elektroniczne obrączki z GPS-em. W końcu pozbędziemy się piratów drogowych?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:00:00+02:00
9:00
Roborock F25 Ultra. Jest co najmniej pięć powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-10-18T09:00:00+02:00
7:52
Kiedy koniec PS5 i Xbox Series? Mamy zaskakujące prognozy
Aktualizacja: 2025-10-18T07:52:00+02:00
7:42
Wielka jak Jowisz, lekka jak piórko. Znaleźli zagadkową planetę
Aktualizacja: 2025-10-18T07:42:00+02:00
7:33
W polskich miastach śmierdzi na potęgę. Do akcji wysyłają drony
Aktualizacja: 2025-10-18T07:33:00+02:00
7:22
Recenzja Super Mario Galaxy 1 + 2. W końcu zrozumiesz fenomen Wii
Aktualizacja: 2025-10-18T07:22:00+02:00
7:11
Szef NATO drwi z rosyjskiej marynarki. "Tonie w badziewiu"
Aktualizacja: 2025-10-18T07:11:00+02:00
7:00
Idziesz w góry i śmiecisz. I nawet o tym nie wiesz
Aktualizacja: 2025-10-18T07:00:00+02:00
19:59
Taki będzie składany iPhone. Kupię go, choć będę musiał oddać nerkę
Aktualizacja: 2025-10-17T19:59:13+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA