"Tej tragedii można było zapobiec". Raport o Titanie szokuje

Amerykańska Straż Przybrzeżna oficjalnie zakończyła śledztwo w sprawie łodzi podwodnej Titan. Implozja Titana była wynikiem serii zaniedbań i ignorowania ostrzeżeń inżynierów.

Malwina Kuśmierek
Titan
Amerykańska Straż Przybrzeżna (US Coast Guard) opublikowała ostateczny raport dotyczący katastrofy łodzi podwodnej Titan, która implodowała podczas ekspedycji do wraku Titanica w czerwcu 2023 roku. W wyniku tragedii zginęło pięć osób, w tym prezes firmy OceanGate, Stockton Rush.

Amerykańska Straż Przybrzeżna oficjalnie o przyczynach katastrofy łodzi Titan

Liczący ponad 300 stron dokument jest efektem dwuletniego dochodzenia prowadzonego przez Marine Board of Investigation. Raport wskazuje, że bezpośrednią przyczyną tragedii "utrata integralności strukturalnej kadłuba z włókna węglowego, co spowodowało nagłą i katastrofalną implozję".

"Ta morska katastrofa i utrata pięciu istnień ludzkich były możliwe do uniknięcia"

Śledczy ustalili, że OceanGate "nie stosowało się do fundamentalnych zasad inżynierii" przy projektowaniu i testach Titana. Firma nie przeprowadziła analizy cyklu życia kadłuba, a także "opierała się w nadmiernym stopniu na systemie monitorowania w czasie rzeczywistym", ignorując dane wskazujące na możliwe uszkodzenia. W raporcie odnotowano, że po wcześniejszych incydentach mogących naruszyć integralność konstrukcji, "OceanGate kontynuowało użytkowanie Titana bez właściwej oceny lub inspekcji kadłuba". To właśnie niedbałość i często prowizoryczne rozwiązania stosowane w Titanie miały doprowadzić do utraty integralności strukturalnej kadłuba.

W dokumencie przywołano również toksyczną kulturę pracy w OceanGate. Firma często stosowała zwolnienia starszych członków personelu oraz groźby utraty zatrudnienia w celu zniechęcenia pracowników i kontraktorów do zgłaszania "obaw dotyczących bezpieczeństwa".

Stockton Rush chwalił się, że "kupi sobie Kongresmena"

Aby ominąć przepisy dotyczące małych statków pasażerskich i twierdzić, że jej łodzie podwodne są statkami badawczymi, firma przeklasyfikowała płacących pasażerów łodzi podwodnych na "specjalistów misji". Zgodnie z zeznaniami "specjalistów misji" i pracowników OceanGate, udział "specjalistów misji" w zanurzeniach miał charakter czysto rekreacyjny i nie brali oni udziału w działaniach inżynieryjno-badawczych.

OceanGate, jak i sam Stockton Rush otrzymali liczne ostrzeżenia dotyczące nieprawidłowej klasyfikacji łodzi Titan. W 2017 r. Rush został poinformowany przez oficera rezerwy straży przybrzeżnej zatrudnionego przez OceanGate, że jego planowane nurkowanie do Titanica będzie nielegalne.

Na co Rush powiedział oficerowi, że "kupiłby kongresmana", gdyby kiedykolwiek został doprowadzony przed organy regulacyjne.

Według raportu, z biegiem lat firma uciekała się do coraz bardziej nieuczciwych i niepokojących strategii. W 2021 r. prawnik OceanGate fałszywie poinformował sąd federalny w Wirginii, który rozpatrywał wniosek Titan o zezwolenie na nurkowania, że statek jest zarejestrowany na Bahamach.

Aby uzyskać uprawnienia, Stockton Rush przedłożył fałszywe zaświadczenie o służbie morskiej podpisane przez dyrektora operacyjnego OceanGate do Narodowego Centrum Morskiego Straży Przybrzeżnej. W zaświadczeniu tym Rush twierdził, że w przeszłości służył jako członek załogi statku Titan i podał nieprawdziwe informacje na temat wielkości statku, który w rzeczywistości nigdy nie był zarejestrowany ani zmierzony.

Ponadto dyrektor generalny firmy "utrzymywał pełną kontrolę nad decyzjami operacyjnymi, ignorując kluczowe inspekcje i procedury konserwacyjne". Raport stwierdza wprost, że gdyby Rush przeżył, sprawa mogłaby zostać przekazana Departamentowi Sprawiedliwości USA w celu postawienia mu zarzutów.

Katastrofa Titana w pigułce

Katastrofa miała miejsce 18 czerwca 2023 roku o 10:47 czasu lokalnego, na głębokości 3346 metrów, w trakcie zejścia na dno w rejonie wraku Titanica. Zgodnie z zapisem z komunikacji, na kilka sekund przed implozją Titan przekazał krótką wiadomość "dropped two wts" - informując o zrzuceniu dwóch balastów, co zwykle oznaczało próbę spowolnienia opadania lub przygotowanie do manewru. Chwilę później nastąpiła gwałtowna utrata integralności kadłuba.

"W ciągu ułamka sekundy pięć osób zostało poddanych ciśnieniu około 4930 funtów na cal kwadratowy, co spowodowało ich natychmiastową śmierć"

Jednak ze względu na specyfikę sytuacji ani media, ani służby morskie, ani nawet zespół OceanGate kontrolujące sytuacje z powierzchni, nie wiedzieli o tym, że doszło do implozji Titana. W momencie zanurzenia na pokładzie Titana był zapas tlenu na przynajmniej kilkanaście godzin, dlatego po zgłoszeniu OceanGate utraty łączności z łodzią, rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Oczy całego świata zostały skierowane nie tylko na wybrzeże Nowej Fundlandii, ale także na osoby związane z OceanGate i ich byłych klientów. Już podczas akcji ratunkowej - która później zamieniła się w poszukiwawczą, wychodziły na jaw kolejne fakty dotyczące zaniedbań w OceanGate.

Wrak Titana został odnaleziony cztery dni później, 22 czerwca 2023 roku na dnie oceanu Atlantyckiego, około 500 metrów od dziobu Titanica i wydobyty z wody około tygodnia później. Wraz z odkryciem wraku, OceanGate zawiesiło wszystkie działania komercyjne i eksploracyjne.

06.08.2025 11:31
