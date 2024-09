Wyjaśniają katastrofę Titana. W tle tabelka w Excelu i papierowy zeszyt

- Z tego co rozumiem, była pani odpowiedzialna za nawigację [łodzi podwodnej] Titan do wraku [Titanica] podczas jednej z misji. Czy może nam pani opowiedzieć o tym doświadczeniu?

- We wszystkich zanurzeniach, poza zanurzeniem 80 [jedno z zanurzeń w 2022 roku, do implozji doszło podczas zanurzenia 88], byłam członkiem zespołu nawigacyjnego. Posiadając doświadczenie z pilotowania zdalniem sterowanym pojazdem podwodnym, procedury w Titanie były znacznie odmienne. Statek podwodny wyposażony był w system pozycjonowania akustycznego [...] który podaje informacje o położeniu statku w osi X i Y oraz głębokości zanurzenia. Jest to standardowy system, którego używałam, ale w przypadku Titana procedura [rejestrowania pozycji i nawigacji] wyglądała tak, że zapisywałam ręcznie w zeszycie dane szerokości i długości geograficznej, następnie wpisywałam te koordynaty w Excel, a następnie importowałam arkusz kalkulacyjny do [programu] ArcGIS gdzie mieli kilka przygotowanych warstw [...] ale główna mapa używana do nawigacji była narysowana ręcznie, ilustrując dziób, rufę i inne elementy Titanica [...]