Ktoś tu poczuł zapach pieniędzy i mu się spodobało. Gość od Titana i OceanGate'a chce wysłać ludzi na Wenus

Wenus to jedna z najbliższych nam planet, która jest jednocześnie niezwykle nieprzyjazna do życia - nie tylko ludzkiego. Nie przeszkadza to jednak współzałożycielowi OceanGate, Guillermo Sohnleinowi, w snuciu dość odważnego planu: wysłania ludzkiej kolonii na Wenus do 2050 r. Prosząc by tragedia Titana nie przysłoniła innowacji, biznesmen opowiada o swojej firmie.