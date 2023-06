Titan zaginął. Z turystyczną łodzią podwodną płynącą do wraku Titanica nie ma kontaktu. Co wiemy?

Jak pisałam przy okazji pokazania przez OceanGate wideo w jakości 8K z dna Titanica, zejść na dno mogą zarówno bogaci turyści (bilet kosztuje 250 tysięcy dolarów - czyli ponad milion złotych), ale amerykańskie przedsiębiorstwo do współpracy zaprasza również naukowców i specjalistów, którzy wsparliby ekspedycje wiedzą techniczną. A jest co badać i oglądać, bo jak już pisałam w kwietniu, wrak Titanica ulega stałej degradacji, a nadgryza go zarówno czas, jak i... bakterie zjadające żelazo. Według szacunków, za około 30 lat nie będzie już do czego schodzić.