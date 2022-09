W 2005 roku miało miejsce jedno z ostatnich załogowych zanurzeń. Zanurzenia dokonano na potrzeby filmów Jamesa Camerona Last Mysteries of the Titanic oraz filmu Kirka Wolfingera Titanic's Final Moments: Missing Pieces. Przez następne lata, aż do roku 2019 wszystkie ekspedycje do wraku Titanica miały charakter komercyjny.