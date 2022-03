Wrocław myśli, że leży nad morzem. Kupujesz mieszkanie w bloku, a mieszkasz w jakimś Titanicu

Uwielbiam morze, mieszkam w Łodzi, więc musi fascynować mnie architektura w jakiś sposób nawiązująca do morskiego świata. We Wrocławiu znaleźć można kilka perełek i jednego potworka, doskonale pokazującego, że czasami lepiej nie przenosić morza do Dolnego Śląska. Ale w sumie - czemu by nie?