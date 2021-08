Niezwykłe „dziwadło” sprzed lat stoi w Jeleniej Górze. Tą technologią coraz częściej się u nas buduje

Nie znajdziecie go w przewodnikach turystycznych, choć znajduje się zaraz obok jednej z atrakcji Jeleniej Góry. Nie da się jednak przejść obok niego obojętnie – to budynek, który albo się kocha, albo (częściej) nienawidzi. Ja należę do tej pierwszej grupy.

Rzecz jasna nie są to już tak fantazyjne konstrukcje, jak budynek w Jeleniej Górze, przypominający najlepsze klasyki brutalizmu. Przynajmniej do czasu. Ostatnie remonty to właśnie kolorowa elewacja, która utrzymała się do dzisiaj, odbierająca powagi dziełu.