Ma 150 cm wzrostu, przypomina człowieka i potrafi nurkować głębiej niż my. Oto OceanOneK

150-centymetrowy robot jest wyposażony we wszystko, co teoretycznie może mu się przydać do pracy. Z jednej strony ma zdalnie sterowane ramiona i dłonie do chwytania różnych przedmiotów na dnie. Z kolei na czaszce ma specjalne kamery, które pozwalają na generowanie wizji, a nawet posiada zaawansowany system feedbacku, dzięki któremu operator może poczuć to co swoimi „dłońmi” dotyka/podnosi robot.