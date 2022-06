Nie jedz tego. Wygląda jak rybka, a jest robotem. Zbiera mikroplastik

Oczywiście co do zasady mikroplastiki są szkodliwe dla wszystkich żywych organizmów. Problem w tym, że obecnie ciężko jest znaleźć miejsce na Ziemi gdzie ich nie ma. Spojrzymy do oceanu - tony mikroplastiku, pojedziemy na Antarktydę - to samo, otworzymy człowieka - to samo. Czas więc najwyższy, aby coś z tym zrobić.