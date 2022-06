Pijesz dla zdrowia butelkowaną wodę mineralną? Wiedz, że w tej wodzie jest mnóstwo mikroplastików. Jesteś alpinistą, który walczy z brutalną naturą wspinając się na najwyższe szczyty? Tam też oddychasz mikroplastikami. Gdybyś miał możliwość, mikroplastiki znalazłbyś we własnej krwi. Czasy kiedy zmartwieniem były mikroplastiki unoszące się w oceanach już dawno minęły. To znaczy, mikroplastików w oceanach nadal jest mnóstwo, prawdopodobnie nawet więcej, ale problemem jest to, że są one już absolutnie wszędzie.