Ile plastiku już dzisiaj zjadłeś? Tylko ci się wydaje, że nic

Aktualnie badacze starają się ustalić, ile plastiku pozostaje w organizmie, ile jest wydalane, a ile - jeżeli to możliwe - ulega trawieniu. Naukowcy sprawdzają także, czy mikroplastiki nie mogą prowadzić do powstawania nowotworów. Czasu na to nie ma zbyt wiele, bowiem z każdym rokiem pochłaniamy coraz więcej plastiku, nie wiedząc tak naprawdę, czym to grozi.