REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Na Marsie dzieje się coś złego. NASA wysyła dwie sondy

Mars miał kiedyś gęstą atmosferę i wodę. Teraz NASA chce się dowiedzieć, co ją zniszczyło. Mają w tym pomóc dwie sondy lecące w parze.

Marcin Kusz
Bliźniacze sondy NASA zbadają tajemnicę Marsa
REKLAMA

Mars miał niegdyś warunki sprzyjające życiu. Co zatem sprawiło, że zamienił się w martwą pustynię? Odpowiedź może przynieść pierwsza w historii misja NASA, która wykorzysta duet bliźniaczych sond do śledzenia dramatycznej ucieczki atmosfery tej planety.

REKLAMA

Mars pod lupą. I to podwójnie

To będzie historyczna chwila dla amerykańskiej agencji kosmicznej. Po raz pierwszy w jednej misji na inną planetę polecą jednocześnie dwa satelity. Niewielkie, lecz zaawansowane technologicznie bliźniacze sondy ESCAPADE Blue i Gold mają zbadać, jak wiatr słoneczny od milionów lat stopniowo zdziera atmosferę Marsa. Start z użyciem nowej rakiety New Glenn firmy Blue Origin zaplanowano na listopad, a celem jest odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań w historii badań tej planety: dlaczego Mars, który kiedyś przypominał Ziemię, stał się zimną i suchą pustynią?

Ślady geologiczne wskazują, że niegdyś po Marsie płynęły rzeki, a jego powierzchnię pokrywały wielkie jeziora. Było to możliwe tylko dzięki obecności znacznie mocniejszej atmosfery. Dziś ciśnienie atmosferyczne na Marsie to zaledwie ułamek ziemskiego, a powierzchnię smaga bezlitosny wiatr słoneczny, czyli strumień naładowanych cząstek emitowanych przez Słońce. Mars nie ma już takiego pola magnetycznego, które mogłoby chronić jego atmosferę. Ochrona zniknęła około 4 mld lat temu – i właśnie to wydarzenie najprawdopodobniej uruchomiło spiralę zmian.

Dwa satelity, trzy cele

ESCAPADE to skrót od Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers. Obie sondy mają stworzyć trójwymiarowy obraz tego, jak wiatr słoneczny oddziałuje z górnymi warstwami marsjańskiej atmosfery. Dzięki temu naukowcy chcą odpowiedzieć na 3 kluczowe pytania: jak kształtuje się magnetyczna bańka Marsa, jak reaguje ona na energię ze Słońca i jak dokładnie przebiega ucieczka cząsteczek atmosferycznych w przestrzeń kosmiczną.

Każda z sond jest wielkości kserokopiarki i wyposażona w zestaw identycznych instrumentów. Na pokładzie umieszczono analizatory cząstek, magnetometr oraz sensory plazmy. Dodatkowo znajdą się na nich miniaturowe kamery, które mają uchwycić zorzę polarną Marsa.

Lot w formacji i manewr grawitacyjny

Po dotarciu na orbitę Marsa we wrześniu 2027 r. satelity spędzą kilka miesięcy, precyzyjnie dostosowując swoje orbity. Następnie będą poruszać się w formacji, obserwując tę samą przestrzeń z różnych perspektyw. Przez pół roku będą zbierać wspólne dane, po czym każda z sond przejdzie na inną orbitę, by poszerzyć zakres obserwacji. W sumie badania mają potrwać około 11 mies.

Jak czytamy na łamach Space.com, lot nie będzie przebiegał bezpośrednio na Marsa. Zamiast tego ESCAPADE najpierw skieruje się w stronę punktu libracyjnego L1 – miejsca równowagi grawitacyjnej między Ziemią a Słońcem – i dopiero stamtąd zostanie wyrzucona w stronę Czerwonej Planety. To nowatorska metoda, która może zrewolucjonizować planowanie przyszłych misji.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Badania prowadzone przez ESCAPADE mogą pomóc nie tylko zrozumieć przeszłość Marsa, ale też lepiej zaplanować jego przyszłe eksploracje. Również te załogowe. Warstwa atmosfery zwana jonosferą, która odbija fale radiowe, może wpływać na łączność i nawigację. Z kolei dane o cząsteczkach gazów i ich ruchu pozwolą ocenić, czy pod powierzchnią planety wciąż może istnieć woda, co miałoby istotne znaczenie dla przyszłych kolonizatorów. Pierwotnie sondy miały zostać wystrzelone w ten weekend, jednak pogoda skutecznie pokrzyżowała te plany. Teraz czekamy na informacje, kiedy nastąpi kolejna próba.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: BAprod / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
11.11.2025 07:22
Tagi: MarsMisje kosmiczneNASA
Najnowsze
7:11
Jedzenie z moczu. Okropny test da Europie niezależność w kosmosie
Aktualizacja: 2025-11-11T07:11:00+01:00
7:00
DJI Osmo Nano jest absurdalnie małe. Po otwarciu zapytałem: "Gdzie reszta?"
Aktualizacja: 2025-11-11T07:00:00+01:00
20:15
Warto kupić lepszą ładowarkę do iPhone 17? Dokładnie to policzyli
Aktualizacja: 2025-11-10T20:15:43+01:00
19:11
WhatsApp z nowością, na którą czekaliśmy latami. Zasługa Unii
Aktualizacja: 2025-11-10T19:11:21+01:00
19:06
Nowy Windows 11 dla konkretnego sprzętu. Microsoft: "nic nie róbcie"
Aktualizacja: 2025-11-10T19:06:14+01:00
18:48
Przyszły Xbox wycieka. 5 nowych konkretów o "konsoli"
Aktualizacja: 2025-11-10T18:48:51+01:00
18:04
Poseł w Sejmie wściekły na opóźnienie GTA 6. Pajacowanie czy sigma?
Aktualizacja: 2025-11-10T18:04:32+01:00
17:27
Apple zapomniał o "nie rusz jak działa". Jakbym wrócił na Windows
Aktualizacja: 2025-11-10T17:27:52+01:00
17:19
Nowy kontroler Steam zmieni sposób w jaki gramy. Odważny pomysł
Aktualizacja: 2025-11-10T17:19:03+01:00
16:53
Znaleźliśmy okropny sposób na stare ciuchy. Wciskamy śmieci słabszym
Aktualizacja: 2025-11-10T16:53:10+01:00
16:29
YouTube walczy z cwaniakami. Chcesz oglądać i nic nie widzisz
Aktualizacja: 2025-11-10T16:29:44+01:00
15:55
iPhone XX bez dziury na przedzie. Bez sensu, to najlepsza zmiana
Aktualizacja: 2025-11-10T15:55:37+01:00
15:24
Allegro: proszę wróć. Kupony na zakupy dla wracających
Aktualizacja: 2025-11-10T15:24:46+01:00
14:48
Biedronka ma więcej ruchu niż TikTok. Mój kraj taki piękny
Aktualizacja: 2025-11-10T14:48:40+01:00
13:49
Nawigacja w telefonie bez zasięgu. Tego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-11-10T13:49:30+01:00
13:21
Polska armia wysyła satelity w kosmos. 11 listopada inny niż zwykle
Aktualizacja: 2025-11-10T13:21:46+01:00
12:59
Ma pojawić się iPhone z ekranem bez dziur. To bajki
Aktualizacja: 2025-11-10T12:59:22+01:00
12:47
Bestsellery polskich sprzedawców w promocji AliExpress. Duże rabaty na Singles Day
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:13+01:00
12:01
Starlink wchodzi na pokłady samolotów. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-11-10T12:01:21+01:00
11:03
Kometa 3I/Atlas zbliża się do Ziemi. "To mogą być zaawansowane silniki"
Aktualizacja: 2025-11-10T11:03:11+01:00
10:48
Szalona oferta PKP Intercity na wszystko. Lepiej zaklep sobie miejsce
Aktualizacja: 2025-11-10T10:48:56+01:00
9:08
Policja dostanie się do każdego telefonu. Twojego też
Aktualizacja: 2025-11-10T09:08:27+01:00
8:05
Kurier w 3 godziny. Ta usługa PKP to hit
Aktualizacja: 2025-11-10T08:05:17+01:00
7:04
Nadchodzi święto zakupów. AliExpress ma dla was niesamowite promocje
Aktualizacja: 2025-11-10T07:04:51+01:00
6:34
Zagadka na Marsie rozwiązana. To nie błoto, to wiatr
Aktualizacja: 2025-11-10T06:34:45+01:00
6:30
Czy istnieją różne rodzaje czarnych dziur? Wystawili teorię Einsteina na próbę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:30:00+01:00
6:20
UE usuwa bariery dla transportu czołgów. Szybciej na wschodnią flankę
Aktualizacja: 2025-11-10T06:20:00+01:00
6:10
Żądają lektury, której nie da się zdobyć. Resort dał maturzystce link do "pirata"
Aktualizacja: 2025-11-10T06:10:00+01:00
6:00
Samsung podsumuje ci powiadomienia w mądry sposób. No, ale musisz mu na to pozwolić
Aktualizacja: 2025-11-10T06:00:00+01:00
17:00
Globalna wioska okazała się za duża. Wracamy do tej prawdziwej
Aktualizacja: 2025-11-09T17:00:00+01:00
16:50
Zajrzałem do gazety sprzed ponad 20 lat. I wcale nie trafiłem do innego świata
Aktualizacja: 2025-11-09T16:50:00+01:00
16:40
AI wkracza w środowiska kibolskie. "Towarzyszą temu wulgarne teksty, nienadające się do cytowania"
Aktualizacja: 2025-11-09T16:40:00+01:00
16:20
Amerykanie przysłali nam najnowsze zestawy antydronowe. Trafią na Wschodnią Flankę
Aktualizacja: 2025-11-09T16:20:00+01:00
16:10
Szanse na znalezienie życia poza Ziemią właśnie mocno wzrosły. Mocno zaskakujące dane
Aktualizacja: 2025-11-09T16:10:00+01:00
16:00
Ustalili, czy żyjemy w symulacji. Miłośnicy Matrixa czekali na ten moment
Aktualizacja: 2025-11-09T16:00:00+01:00
11:35
Dzień Singla z Geekbuying. Wielka wyprzedaż, niektóre obniżki wyglądają jak błąd cenowy
Aktualizacja: 2025-11-09T11:35:45+01:00
7:55
Ważniak z Microsoftu ostro o świadomych maszynach. Czy to już cyberrasizm?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:55:00+01:00
7:44
Apple Watch w 2025. Który model wybrać: Series, SE czy Ultra?
Aktualizacja: 2025-11-09T07:44:00+01:00
7:33
Rosja odpala atomowego nosiciela dronów podwodnych. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-09T07:33:00+01:00
7:22
Mikroskopijny chip działa w środku piekła. Trafi do reaktorów
Aktualizacja: 2025-11-09T07:22:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA