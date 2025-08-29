/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu

Można powiedzieć, że wnętrze Czerwonej Planety przypomina geologiczną kapsułę czasu. Nowe badania wykazują, że Mars w swoim płaszczu przechował ślady dawnych zderzeń z obiektami wielkości planetoid, które uformowały jego obecną strukturę.

Marcin Kusz
Planeta, która zapamiętała wszystko. Mars skrywa ślady kolizji sprzed miliardów lat
REKLAMA

Zespół naukowców ponownie przeanalizował dane sejsmiczne zebrane przez sondę InSight i natrafił na niejednorodności w budowie wewnętrznej Marsa. W obrębie płaszcza tej planety zidentyfikowano ogromne, nieregularne formacje skalne, które zakłócają jego gładką strukturę. To ślady po gwałtownych kolizjach z początków istnienia planety, gdy Układ Słoneczny przypominał pełen rozgrzanych od zderzeń protoplanet plac budowy.

REKLAMA

Geologiczna pamięć planety

Zamiast jednorodnej masy wnętrze Marsa przypomina poszarpaną mozaikę. Fragmenty o średnicy nawet około 4 km są pozostałością po rozbitych ciałach niebieskich, które przebiły się przez młodą, płynną skorupę i zostały uwięzione wewnątrz planety na miliardy lat.

Jak twierdzą autorzy badania, odłamki te nie są przypadkowymi strukturami. Powstały wskutek uderzeń małych ciał niebieskich, które uformowały morza magmy na powierzchni młodego Marsa. Gdy stopiona skała stygła i się krystalizowała, utrwalała w sobie odmienny skład chemiczny oraz ślady katastrofalnych zderzeń. W efekcie wnętrze planety stało się miejscem, gdzie przeszłość nie została wymazana, lecz doskonale zakonserwowana. To właśnie brak charakterystycznej dla Ziemi tektoniki płyt sprawił, że Mars zatrzymał te ślady. W przeciwieństwie do naszej planety Czerwona Planeta nie przeszła geologicznej rekonstrukcji, a jej wnętrze praktycznie nie zmieniło się od miliardów lat.

Mars to doskonały model planetarnej stagnacji

Dla Marsa charakterystyczna jest nieaktywna, sztywna skorupa, która jak pokrywa zamyka wnętrze planety. To właśnie przez nią planeta nie przechodził procesów mieszania się warstw, co pozwoliło badaczom odnaleźć ślady dawnych wydarzeń.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Porównując Marsa do innych planet skalistych, łatwo dostrzec różnice. Na Ziemi płyty tektoniczne bezustannie odnawiają skorupę, ukrywając starą historię. Mars natomiast, nieposiadający takich mechanizmów, okazuje się doskonałym archiwum, które jest swoistym świadkiem dawnych epok Układu Słonecznego.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: BAprod / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
29.08.2025 16:43
Tagi: Marsnaukowcyobserwacja nieba
Najnowsze
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widmo na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Zamienili rośliny w lampki nocne. Chcę taką
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
6:11
Dają ubraniom drugie życie. Pokazali, jak powinno wyglądać oddawanie ciuchów
Aktualizacja: 2025-08-29T06:11:00+02:00
21:37
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-08-28T21:37:38+02:00
21:16
Chcą nauczyć dzieci "zdrowego korzystania ze smartfonów". Na początek: totalny zakaz
Aktualizacja: 2025-08-28T21:16:39+02:00
20:55
GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam
Aktualizacja: 2025-08-28T20:55:52+02:00
20:11
F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie
Aktualizacja: 2025-08-28T20:11:52+02:00
19:57
Tak dobrego soku nie kupisz w sklepie. Tym sprzętem zrobisz go bez trudu
Aktualizacja: 2025-08-28T19:57:01+02:00
19:53
Microsoft wreszcie robi to, o co prosili gracze. I nie chodzi tylko o zmianę cennika
Aktualizacja: 2025-08-28T19:53:50+02:00
19:08
Darmowe Destiny: Rising już jest. Topi telefony, ale wygląda absurdalnie dobrze
Aktualizacja: 2025-08-28T19:08:34+02:00
18:46
Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli
Aktualizacja: 2025-08-28T18:46:55+02:00
17:55
PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche
Aktualizacja: 2025-08-28T17:55:41+02:00
17:24
Pokopalniane dziury zmienią w atrakcję dla turystów. Ma być raj za 32 mln zł
Aktualizacja: 2025-08-28T17:24:31+02:00
16:54
Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą
Aktualizacja: 2025-08-28T16:54:53+02:00
16:23
Za sprawą tej sztuczki Microsoftu nie będziesz płacić za YouTube Premium
Aktualizacja: 2025-08-28T16:23:24+02:00
15:41
Polska wydaje na obronę najwięcej w NATO. Czy to wystarczy, by spać spokojnie?
Aktualizacja: 2025-08-28T15:41:45+02:00
14:43
Orlen odpala atom w Polsce. W Europie jeszcze nie było takiej elektrowni
Aktualizacja: 2025-08-28T14:43:21+02:00
13:10
Co to jest VPN i do czego służy? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-28T13:10:02+02:00
12:32
Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów
Aktualizacja: 2025-08-28T12:32:00+02:00
12:07
Pokazali wnętrza nowych Airbusów dla LOT. Tak będziemy latać po Europie
Aktualizacja: 2025-08-28T12:07:18+02:00
10:58
Zarobią więcej, jeśli złapią cię z dużym bagażem. Ryanair urządza polowania na pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-28T10:58:56+02:00
10:40
Rząd chce przygotować Polaków na najgorsze. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Aktualizacja: 2025-08-28T10:40:45+02:00
9:28
Polskie lotnisko zniesie limity. Skończy się nerwowe przelewanie
Aktualizacja: 2025-08-28T09:28:43+02:00
8:50
Rodzina się powiększyła. Doskonały odkurzacz Dreame H15 Pro doczekał się rodzeństwa
Aktualizacja: 2025-08-28T08:50:41+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA