Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu

Zespół naukowców ponownie przeanalizował dane sejsmiczne zebrane przez sondę InSight i natrafił na niejednorodności w budowie wewnętrznej Marsa. W obrębie płaszcza tej planety zidentyfikowano ogromne, nieregularne formacje skalne, które zakłócają jego gładką strukturę. To ślady po gwałtownych kolizjach z początków istnienia planety, gdy Układ Słoneczny przypominał pełen rozgrzanych od zderzeń protoplanet plac budowy.

Geologiczna pamięć planety

Zamiast jednorodnej masy wnętrze Marsa przypomina poszarpaną mozaikę. Fragmenty o średnicy nawet około 4 km są pozostałością po rozbitych ciałach niebieskich, które przebiły się przez młodą, płynną skorupę i zostały uwięzione wewnątrz planety na miliardy lat.

Jak twierdzą autorzy badania, odłamki te nie są przypadkowymi strukturami. Powstały wskutek uderzeń małych ciał niebieskich, które uformowały morza magmy na powierzchni młodego Marsa. Gdy stopiona skała stygła i się krystalizowała, utrwalała w sobie odmienny skład chemiczny oraz ślady katastrofalnych zderzeń. W efekcie wnętrze planety stało się miejscem, gdzie przeszłość nie została wymazana, lecz doskonale zakonserwowana. To właśnie brak charakterystycznej dla Ziemi tektoniki płyt sprawił, że Mars zatrzymał te ślady. W przeciwieństwie do naszej planety Czerwona Planeta nie przeszła geologicznej rekonstrukcji, a jej wnętrze praktycznie nie zmieniło się od miliardów lat.

Mars to doskonały model planetarnej stagnacji

Dla Marsa charakterystyczna jest nieaktywna, sztywna skorupa, która jak pokrywa zamyka wnętrze planety. To właśnie przez nią planeta nie przechodził procesów mieszania się warstw, co pozwoliło badaczom odnaleźć ślady dawnych wydarzeń.

Porównując Marsa do innych planet skalistych, łatwo dostrzec różnice. Na Ziemi płyty tektoniczne bezustannie odnawiają skorupę, ukrywając starą historię. Mars natomiast, nieposiadający takich mechanizmów, okazuje się doskonałym archiwum, które jest swoistym świadkiem dawnych epok Układu Słonecznego.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: BAprod / Shutterstock

Marcin Kusz 29.08.2025 16:43

