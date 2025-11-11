AliExpress uruchamia promocję z okazji Singles Day. Wybraliśmy najciekawsze bestsellery

Ładowanie...

Czym właściwie jest ten Singles Day? W Polsce i wielu państwach na świecie Dzień Singla przypada na dzień po Walentynkach, czyli 15 lutego. W Chinach natomiast ludzie wyjątkowo stawiają na symbolikę liczb, ponieważ skojarzenia opierają się na podobieństwie cyfr i słów. Podobnie jest z 11.11, które składa się z czterech jedynek symbolizujących status osoby niebędącej w związku.

Historia tego dnia sięga lat 90. i inicjatywy studentów Uniwersytetu Nankińskiego, którzy stworzyli żartobliwą alternatywę dla Walentynek. Finalnie stała się największym na świecie świętem zakupów. Święto pod względem skali przewyższa nawet Black Friday, które przypada na ostatnią sobotę listopada. Chiny mają niesamowicie ciekawą kulturę, której efekty docierają nawet do nas. Dzięki temu, że świętują, my też możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy na zakupach.

Wybraliśmy najlepsze promocje dostępne na platformie AliExpress. Część z nich pochodzi z Państwa Środka, a część - bezpośrednio z Polski z szybką dostawą. Wybrane oferty to istne bestsellery.

Karta graficzna ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8 GB w kapitalnej cenie

Zacznijmy od sprzętu komputerowego, który też można kupić na AliExpress. Wybrałem kartę graniczną marki ASUS: dokładnie model RTX 5060 Ti w zaawansowanym wydaniu Prime z systemem trzech wentylatorów. W promocji Singles Day kosztuje ona tylko 1658,83 zł. Wraz z kodem rabatowym cenę obniżymy o kolejne 230 zł To kapitalna cena jak za ten model - w innych sklepach w Polsce musimy zapłacić nawet 2000 zł.

Sprzęt jest wysyłany z Polski, a więc dostawa będzie natychmiastowa. Karta graficzna nadaje się do grania w rozdzielczości 1080p przy naprawdę dobrej wydajności. W tej cenie sprzęt jest znacznie lepszym wyborem od RTX-a 5060, który w Polsce kosztuje ok. 1400 zł.

Procesor AMD Ryzen 7 7700 - 8 rdzeni za mniej niż 1000 zł

Jeśli jesteśmy w tematyce budowania komputera, warto wspomnieć o promocji na układ AMD Ryzen 7 7700. Ten na AliExpress kosztuje zaledwie 829,95 zł z dostawą z Polski, a z kuponem obniżymy cenę o dodatkowe 75 zł. W innych sklepach za ten sam model trzeba wydać nawet 300 zł więcej, więc mówimy o istotnej oszczędności. W tej cenie to zdecydowanie jeden z najlepszych stosunkowo niedrogich i wydajnych procesorów na podstawkę AM5.

Czip został wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków, a w tej cenie kosztuje praktycznie tyle co 6-rdzeniowy, mniej zaawansowany Ryzen 5 7600. Jeśli potrzebujecie większej liczby wątków, a jednocześnie nie chcecie wydawać ponad 1000 zł na procesor, warto postawić na Ryzena 7 7700.

Odkurzacz pionowy z funkcją mopownia. Dreame H12 Dual

Następną propozycją przecenioną na AliExpress wartą zainteresowania jest Dreame H12 Dual. To bezprzewodowy odkurzacz dwa w jednym, który nie tylko oferuje funkcję odkurzania, ale także mopowania podłogi. Urządzenie zatem pozwala pozbyć się kurzu i innych nieczystości wraz z jednoczesnym myciem.

Nie ma potrzeby korzystania z dwóch sprzętów - lub odkurzacza i klasycznego mopa osobno. H12 Dual radzi sobie z uporczywymi plamami i rozlanymi napojami. Gdy nie potrzebujemy myć podłóg, możemy odczepić zbiornik z wodą i wymienić szczotkę i zamienić go na prosty, klasyczny odkurzacz bezprzewodowy. Co ważne, wspiera automatyczne czyszczenie i suszenie szczotek, a więc wykonuje brudną robotę za nas.

W promocji AliExpress kosztuje 1149,05 zł z wysyłką bezpośrednio z Polski. W innych sklepach za sprzęt trzeba zapłacić nawet 1400 zł.

Samsung Galaxy S24 8/128 GB za mniej niż 2000 zł

W promocji Singles Day można zaoszczędzić też na smartfonach. Moją uwagę zwrócił Samsung Galaxy S24 w wersji 8/128 GB, który w promocji kosztuje 1854,51 zł. To zeszłoroczny sztandarowy model, którego obecnie można kupić za mniej niż 2000 zł, czyli w cenie średniopółkowego telefonu. W innych sklepach w Polsce ten sam model kosztuje nawet 2600 zł, więc różnica jest ogromna.

Mimo tego sprzęt oferuje tak samo dobre możliwości. Ładny 6,2-calowy ekran AMOLED 120 Hz FullHD+, wydajny procesor Exynos 2400, świetny w tej cenie zestaw aparatów: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix i teleobiektyw 10 Mpix oraz baterię 4000 mAh. Telefon może liczyć na długie wsparcie aktualizacjami aż do Androida 20 - obecnie zadziała na Androidzie 16.

Motorola Edge 60 Fusion - świetny telefon za ok. 1000 zł

W cenie ok. 1000 zł też możemy kupić bardzo dobre telefony. Dobrym przykładem jest Motorola Edge 60 Fusion, która w promocji AliExpress kosztuje 1073,02 zł. W innych sklepach w Polsce trzeba zapłacić za nią nawet 1300 zł!

Sprzęt jednak zapewnia bardzo dobre możliwości. Duży, 6,67-calowy ekran p-OLED o zakrzywionych krawędziach, wydajny procesor Dimensity 7300, tylny aparat 50 + 13 Mpix (główny, szeroki), duży akumulator 5200 mAh, wsparcie ładowania 68 W oraz pełną wodoszczelność IP68 + IP69. Edge 60 Fusion wspiera też karty microSD, co nie jest takie oczywiste.

Odkurzacz z funkcją mopa za mniej niż 1000 zł

W ramach Singles Day na AliExpress możemy też kupić bardziej przystępne cenowo odkurzacze 2 w 1 z funkcją mopa. Na przykład Laresar S7 Pro od producenta, który stworzył hitowy tani odkurzacz bezprzewodowy kosztujący mniej niż 300 zł. S7 Pro to kolejny bestseller, ale trochę droższy, ponieważ kosztuje 870,88 zł. Z kodem rabatowym możemy zaoszczędzić kolejne 75 zł.

W jednym trybie możemy użytkować go jako zwykły odkurzacz na sucho, a w drugim - na mokro. Charakteryzuje się wysoką mocą ssania 19 tys. Pa, wsparciem systemu przeciwko plątaniu się włosów, maksymalnie 50-minutowym czasem pracy, czy funkcją samoczyszczenia w temperaturze 80°C. W urządzeniu nie zabrakło też ekranu. To wszystko poniżej 900 zł!

Kamerka sportowa 360 stopni - DJI Osmo 360

A może kamerka sportowa z obsługą rejestrowania obrazu w 360 stopniach? Sprzęt znanego producenta DJI - model Osmo 360 w wersji Standard Combo w promocji AliExpress dostępny jest za 1623,78 zł plus kod rabatowy 230 zł. Ten sam sprzęt w Polsce kosztuje ok. 1900 zł, a więc sporo oszczędzamy.

To kompaktowy sprzęt ważący tylko 183 g wyposażony w 1-calowy obiektyw, który wykonuje nagrania 360 stopni, nawet w rozdzielczości 8K przy 30 kl./s. Mimo małych rozmiarów całość działa nawet 100 minut na jednym ładowaniu. W urządzeniu znajdziemy 105 GB przestrzeni na nagrania, ale pamięć można rozszerzyć o kartę microSD. W zestawie poza samą kamerką producenta daje jeden akumulator, ale nic nie stoi ku przeszkodzie dokupienia kolejnych.

Robot odkrzaczający w cenie 250 zł? To możliwe

Istnym bestsellerem na AliExpress jest robot odkurzający ILIFE V20, który domyślnie kosztuje ok. 550 zł. W promocji AliExpress z kodami rabatowymi odkurzacz można kupić za… niespełna 250 zł. Tak, to możliwe - wystarczy wykorzystać kupony sklepu i te z okazji 11 listopada. W tej cenie jest genialną propozycją, ponieważ oprócz odkurzania z mocą 5000 Pa potrafi też mopować podłogi i wspiera nawigację za pomocą systemu laserów z czujnikiem LiDAR. Wspiera zatem dokładne mapowanie naszego domu.

Robotem sterujemy za pomocą aplikacji, w której możemy ustawić godziny sprzątania, miejsca, które będą omijane (np. dywany). Urządzenie też automatycznie powróci do stacji ładowania i będzie gotowe do następnego sprzątania niemalże bez naszej ingerencji. No oczywiście poza opróżniania pojemników, ale w tej cenie to nie powinno stanowić problemu.

To nie koniec promocji AliExpress - jest ich znacznie więcej

Z okazji Singles Day na całej platformie znajdziemy całe mnóstwo przecenionych produktów. Pamiętajcie o kodach rabatowych, dzięki którym można zaoszczędzić znacznie więcej na zakupach.

Albert Żurek 11.11.2025 07:31

Lokowanie produktu : AliExpress

