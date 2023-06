Mieli zwiedzić Titanica, ale zaginęli. Nie zgadniesz, czym sterowali łodzią podwodną

Problemem z Logitech F710 jest to, że wydaje się, że łódź podwodna używa go w wersji bezprzewodowej. Pojawiają się dwa problemy: co się stanie, gdy bateria się wyczerpie? Po drugie, lepszym sposobem sterowania czymkolwiek, nawet ze względu na opóźnienia w sterowaniu, jest połączenie przewodowe. Rozwiązuje to również problem z baterią.