Jeden z szefów Xboksa powiedział, dlaczego VR nie ma sensu. Niestety ma rację

Należy przy tym zauważyć, że nie każda gamingowa produkcja to murowany hit. Bardzo wiele gier nigdy na siebie nie zarobiło, wiele razy prowadziło to do upadku studia odpowiedzialnego za taką grę. To między innymi dlatego nowoczesne wysokobudżetowe gry rzadko kiedy są oryginalne i unikatowe - mało kto chce się wychylać poza sprawdzoną formułę, by nie ryzykować utraty ogromnej inwestycji finansowej.