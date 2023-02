Mam opad szczęki w Gran Turismo 7 na PSVR2. Po to warto kupić gogle

Absolutny opad szczęki. Gran Turismo 7 na PSVR2 to najlepsze doświadczenie z grą wyścigową VR w moim życiu. Czy to na konsoli, czy na PC. Jeździ się kapitalnie, mam uśmiech od ucha do ucha. Niesamowita dynamika, niezła ostrość, świetna oprawa graficzna i zachwycające efekty świetlne. Wszystko to łączy się w całość, która zwaliła mnie z nóg. Naprawdę nie sądziłem, że to będzie aż tak dobrze działać!