Sony, pobudka. PSVR2 nie ma na horyzoncie żadnej wielkiej gry

Bardzo możliwe, że sytuacja ulegnie zmianie podczas oczekiwanego PlayStation Showcase, kiedy to Sony przedstawi katalog nadchodzących gier na 2023 i 2024 rok. Liczę, że poza takimi pożądanymi produkcjami jak Spider-Man 2 czy wieloosobowe The Last of Us znajdzie się również miejsce dla kilku zapowiedzi dla PSVR2, najlepiej bezpośrednio od Sony.