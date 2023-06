To, czego mi brakowało, to podglądu wspomnianej generalnej klasyfikacji; po kilku wyścigach zrozumiałem, co mogę, a czego nie mogę robić, a niski poziom trudności okazał się mniejszym wyzwaniem, niż się spodziewałem (a niestety nie znalazłem opcji zmiany na wyższy bez resetowania postępów). Nawet gdy zacząłem zajmować pierwsze miejsca, co gra odnotowywała w społecznościowym feedzie, to nie czułem, by to miało wpływ na przebieg samej fabuły.