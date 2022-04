Jak kierowcy wyścigowi i entuzjaści mogą trenować jazdę wyścigową nie mając stałego dostępu do pojazdu i toru wyścigowego? Skorzystanie z symulatorów na PC nie jest takim złym pomysłem. Nawet niektóre gry wideo oferują poziom symulacji zupełnie wystarczający, by utrwalać właściwe odruchy. Czy po prostu czerpać frajdę z wirtualnego wyścigu, kiedy to wystarczy tylko szczypta wyobraźni, by wcielić się w legendę Formuły 1, WRC czy innych sportów motorowych.