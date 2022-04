Oto nowa gra twórców Pokemon GO. Peridot jest jak Tamagotchi, z którym trzeba chodzić na spacer

Jednym z filarów nowej gry ma być eksploracja tego prawdziwego świata. To właśnie w tym obszarze tytuł ma przypominać Pokemon GO. Towarzysz gracza może poprosić go o udanie się na spacer lub wybranie się w określne miejsce kilka kilometrów dalej, gdzie da się zdobyć smakołyk, na jaki stworzonko ma akurat ochotę. Spełnianie tych zachcianek przyspiesza wzrost Peridota.