Szpitale będą lepiej chronione. Będzie jak na lotniskach

Bramki elektromagnetyczne i detektory metali mają pojawić się w wybranych polskich szpitalach – donosi dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. To wspólny pomysł ministerstwa sprawiedliwości i zdrowia. W ten sposób resorty chcą zwiększyć bezpieczeństwo w polskich szpitalach.

W ostatnich miesiącach dochodziło do aktów agresji wymierzonych w pracowników służby zdrowia. Rozgłośnia przypomina, że rząd w sierpniu przyjął przepisy zaostrzające kary za ataki na przedstawicieli służb mundurowych, medyków oraz osoby ratujące życie, które nie są funkcjonariuszami publicznymi. "Kara za atak na pracownika ochrony zdrowia musi być surowa i nieuchronna" – tłumaczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Najwyraźniej rząd chce sprawić, aby prawdopodobieństwo niebezpiecznych incydentów było mniejsze, stąd pomysł instalowania w budynkach specjalnych bramek. Według RMF FM najpierw pilotaż obejmie kilka placówek, a z czasem urządzenia będą pojawiać się w kolejnych szpitalach.

Szpitale jak sądy

W rozmowie z dziennikarzem radia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwraca uwagę, że wcześniej podobny problem dotyczył sądów, a dziś bramki i kontrole nikogo nie dziwią.

- Szpitale są inną instytucją, ale mają ochronę. Dlatego postawienie tam bramek i sprzętu, który będzie wyłapywał metalowe elementy nie jest trudną rzeczą, zwłaszcza, że wejść do szpitala, nawet w dużych lecznicach, nie jest dużo – przekonuje szef resortu sprawiedliwości.

Pierwsze urządzenia i kontrole mają pojawić się już w ciągu kilkunastu tygodni. Już trwają prace nad rozporządzeniem w tej sprawie.

Co na to lekarze?

Część środowiska ma wątpliwości. Według niektórych lekarzy bramki mogą opóźnić interwencję. Zdaniem prof. Piotra Dąbrowieckiego z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, należy przede wszystkim doprowadzić do tego, aby kary za ataki na pracowników służby zdrowia były wysokie i nieuchronne. Ważne są też szkolenia dla medyków, by "mogli przewidywać i szybko reagować, gdy rośnie ryzyko zagrożenia".

Adam Bednarek 19.10.2025 17:19

