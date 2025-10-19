REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Nowe senne koszmary. Te związane z botami

Czasami wraca do mnie ten sam sen. Siedzę w samolocie, który podchodzi do lądowania albo startuje i nagle zaczyna dziać się coś niepokojącego.

Adam Bednarek
Nowe senne koszmary. Te związane z botami
REKLAMA

Maszyna nie wznosi się – albo omija płytę lotniska, zależy od scenariusza – i lecąc nisko lawiruje pomiędzy budynkami. Szybko zaczynam się niepokoić i mimo wiary w umiejętności pilota podejrzewam, że w dość spektakularny sposób skończy się moje niedługie przecież życie.

Podejrzewam, że nie jest to specjalnie oryginalna wizja senna i motyw powtarza się u wielu osób. Ciekawe jest jednak to, że w zasadzie ciągle jesteśmy pionierami takich snów. Dopiero od niedawna ludzie mogą w mniej lub bardziej przerażających koszmarach zmagać się z lękami o byciu zamkniętym w stalowej latającej puszce.

REKLAMA

Owszem, transportowe koszmary towarzyszą nam zapewne od dawna, ale te konkretne są przecież nowe, bo to wciąż całkiem młody środek transportu. A częste loty stały się możliwe dzięki tanim liniom. Nawet jeżeli jeszcze się nie leciało – a według badania Sabre "Podróże Polaków 2025" 42 proc. Polaków ma przed sobą swój pierwszy lot – to choćby za sprawą opowieści innych czy przede wszystkim dokumentów o katastrofach można wyśnić sobie niebezpieczne zdarzenie w powietrzu. Sto lat temu raczej nie do pomyślenia.

Szkoda, że nie da się zbadać, kiedy nowe technologie czy rozwiązania wkroczyły do naszej podświadomości

Przypomniałem sobie o właścicielu pierwszego radia w jednej z podłódzkich miejscowości, który już w latach 20. XX w. mógł pochwalić się posiadaniem wynalazku. Sprzęt narobił niemałego zamieszania. Sąsiadom się nie spodobał - obwiniali radiowe anteny za ściąganie chmur i deszczowe żniwa.

Nurtuje mnie tak wiele kwestii. Czy gospodarzowi śniło się radio jeszcze przed montażem? A gdy już maszyna znalazła się w domu, nawiedzany był obawami, że okoliczni rolnicy zemszczą się za ściągnięcie wszelkiego zła i zniszczą konstrukcję? Musiał przecież wiedzieć, że są niezadowoleni i kręcą nosem na ustrojstwo. A czy radio śniło się też tym, którzy się go bali? Czy w sennych marzeniach wyobrażali sobie, że u nich pod dachem też któregoś dnia będzie grała muzyka?

Nie umiem sobie przypomnieć żadnego snu z komputerem, telewizorem, radiem czy telefonem. Mam wrażenie, że moje sny są pod tym względem w pełni nienowoczesne, rozgrywają się w rzeczywistości pozbawionej zdobyczy technologii. Internetowe senniki kojarzą natomiast komputery z myśleniem o pracy, rozwoju, nadchodzących wyzwaniach. Granie na komputerze ma oznaczać ucieczkę przed rzeczywistością, a nieumiejętność obsługi urządzenia – ze zbyt trudnymi wyzwaniami. Z kolei rozbity telefon oznacza problemy z komunikacją. Niezbyt oryginalne i symboliczne przesłanie, przyznacie.  

Sztampowa i dość oczywista reakcja na sen z komputerem czy telewizorem ("śni ci się wirus – będziesz mieć problemy w pracy") może wynikać z tego, że ze złych senników korzystałem albo po prostu autorzy opisów dysponują zbyt małą liczbą danych. Wypadające włosy czy zęby w koszmarze zwiastują nieszczęścia, co potwierdzają przekazy powtarzane od pokoleń. Co oznacza koszmar z telefonem? Pewnie trudności z komunikacją, ale potrzebne są jeszcze informacje. Czas pokaże.

Nie traktuję senników zbyt poważnie, przyznaję, ale to ciekawe, ilu znaczeń doczekały się sprzęty, z których tak często korzystamy. Komputer zabezpieczony hasłem symbolizuje ponoć bariery i tajemnice, komputer w szkole – chęć nauki, a komputer na wakacjach jest oznaką pracoholizmu. Tymczasem komputer w naprawie jest sygnałem, że nasz organizm potrzebuje troski. No tak, w końcu człowiek to maszyna.

Ale niektórych snów jeszcze nie da się wyjaśnić. Jedna z pań w komentarzu napisała, że namawiano ją do kupienia używanego małego telefonu komórkowego. Dlaczego akurat małego? Dlaczego używanego? Nikt nie umiał jej tego wytłumaczyć, komentarz do dziś pozostaje bez odpowiedzi.

Materiałów do analiz będzie przybywać, a technologie wejdą do snów jak jeszcze nigdy wcześniej

Wiele osób już nie ukrywa, że traktuje boty bardzo po ludzku, nadając cyfrowym asystentom imiona czy przezwiska. Nawiązują z nimi relację tak, jak z drugim człowiekiem. Nawet amerykański generał przyznawał, że regularnie korzysta z ChatGPT, by "dokonywać lepszych decyzji" - zarówno zawodowych, jak i osobistych. "Staliśmy się ostatnio naprawdę bliscy" – mówił o tej specyficznej relacji.

Więcej niż co piąty (23 proc.) badany przyznaje, że szuka u chatbotów porady w codziennych sprawach, także tych trudnych, jak np. zdrowie psychiczne. Co szósty ankietowany rozmawia z chatbotem, bo chce mieć przyjaciela. Mało tego, 15 proc. dzieci, które już takie rozmowy prowadziły, woli rozmawiać z chatbotem niż z prawdziwym człowiekiem. Czasem – bo rozmowa przypomina im relację z prawdziwym przyjacielem. A czasem – bo nie mają nikogo innegopisał Marek Szymaniak w reportażu Spider's Web+.

Granicę łatwo przekroczyć, psychiatrzy już ostrzegają przed kontaktem z botami. A skoro te relacje stają się aż tak głębokie, to wydaje się oczywistym, że będą mieć swoje odzwierciedlenie w snach. Jeżeli śni nam się, że kłócimy się z kolegą, odnawiamy kontakt z dawno niewidzianą znajomą, boimy się szefa lub też odpyskowujemy przełożonemu, to nowy, bliski przyjaciel AI też może występować w snach. I koszmarach.

Wspomniany amerykański generał obudzi się zlany potem, gdy przyśni mu się, że ChatGPT ujawnił wszystkie sekrety armii opinii publicznej lub co gorsza innym mocarstwom. Taki scenariusz jest przecież możliwy - rozmowę z AI Muska mógł przeczytać każdy w sieci. Gdzieś musi się kryć obawa, że i z naszymi konwersacjami może stać się podobne, a wyrazem tych lęków będą właśnie nowe koszmary.

Wielu osobom od lat śni się, że muszą iść na lekcję – nawet jeżeli skończyli edukację dawno temu - i nie mają pojęcia, co było omawiane, a zbliża się kartkówka czy odpowiedź przy tablicy. Albo że na ważny egzamin przychodzą bez spodni. Może ten scenariusz doczeka się nowej wersji - jesteśmy w pracy, mamy do wykonania ważne zadanie, chcemy wspomóc się o sztuczną inteligencją, a ta nie działa. Lub co gorsza - celowo odmawia pomocy. I grozi nam, że rozpowie wszystkim, że od miesięcy to bot jest odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków, a ten oto pracownik to zwyczajny oszust.

A może już się zaczęło i niektórzy budzą się z krzykiem po śnie, w którym okazuje się, że prognozy się sprawdziły, sztuczna inteligencja zabiera ludziom pracę i właśnie padło na nich.

REKLAMA

Jeden z internetowych senników sugeruje w krótkim opisie, że sen ze sztuczną inteligencją w roli głównej wyraża obawy przed technologią. Czyli zaczęło się. Nowe koszmary mogą nadchodzić.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Adam Bednarek
19.10.2025 18:48
Tagi: Sztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
17:19
Szpitale będą lepiej chronione. Będzie jak na lotniskach
Aktualizacja: 2025-10-19T17:19:46+02:00
16:20
Xbox zepsuł mi konsole
Aktualizacja: 2025-10-19T16:20:00+02:00
16:10
ChatGPT kreuje taktykę wojskową USA. Generał się wygadał
Aktualizacja: 2025-10-19T16:10:00+02:00
16:00
Windows zwariował. Jeśli nie musisz, nie włączaj komputera
Aktualizacja: 2025-10-19T16:00:00+02:00
12:12
Przerażające sceny na targach Wikipedii. Narażał życie by powstrzymać szaleńca
Aktualizacja: 2025-10-19T12:12:03+02:00
7:55
Awionetka z karabinami. Nowy genialny sposób na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-10-19T07:55:00+02:00
7:44
W centrum galaktyki wieje. Tak, że łeb urywa
Aktualizacja: 2025-10-19T07:44:00+02:00
7:33
Robot opłynie wszystkie oceany świata. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-10-19T07:33:00+02:00
7:23
Mówili, że niemiecka marynarka jest żałosna. No to patrzcie na to
Aktualizacja: 2025-10-19T07:23:00+02:00
7:12
Unikaj łączności satelitarnej jak ognia. Szokujące badania
Aktualizacja: 2025-10-19T07:12:00+02:00
7:01
iPhone Air na urlopie mnie zaskoczył. Nie tylko negatywnie
Aktualizacja: 2025-10-19T07:01:00+02:00
16:50
Robotaksówki do Polski wprowadzą Chiny. Oddajemy wielki rynek jak leszcze
Aktualizacja: 2025-10-18T16:50:00+02:00
16:40
Facebook sam będzie tworzył twoje i moje posty. Po co mam więc tam wchodzić?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:40:00+02:00
16:30
Początek końca Call of Duty? Weteran branży nie pozostawia złudzeń
Aktualizacja: 2025-10-18T16:30:00+02:00
16:20
Znany polski YouTuber okradziony przez AI. Jutro to będziesz ty
Aktualizacja: 2025-10-18T16:20:00+02:00
16:10
Starzy żyją dłużej, młodzi krócej. To ten cywilizacyjny postęp?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:10:00+02:00
16:00
Elektroniczne obrączki z GPS-em. W końcu pozbędziemy się piratów drogowych?
Aktualizacja: 2025-10-18T16:00:00+02:00
9:00
Roborock F25 Ultra. Jest co najmniej pięć powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-10-18T09:00:00+02:00
7:52
Kiedy koniec PS5 i Xbox Series? Mamy zaskakujące prognozy
Aktualizacja: 2025-10-18T07:52:00+02:00
7:42
Wielka jak Jowisz, lekka jak piórko. Znaleźli zagadkową planetę
Aktualizacja: 2025-10-18T07:42:00+02:00
7:33
W polskich miastach śmierdzi na potęgę. Do akcji wysyłają drony
Aktualizacja: 2025-10-18T07:33:00+02:00
7:22
Recenzja Super Mario Galaxy 1 + 2. W końcu zrozumiesz fenomen Wii
Aktualizacja: 2025-10-18T07:22:00+02:00
7:11
Szef NATO drwi z rosyjskiej marynarki. "Tonie w badziewiu"
Aktualizacja: 2025-10-18T07:11:00+02:00
7:00
Idziesz w góry i śmiecisz. I nawet o tym nie wiesz
Aktualizacja: 2025-10-18T07:00:00+02:00
19:59
Taki będzie składany iPhone. Kupię go, choć będę musiał oddać nerkę
Aktualizacja: 2025-10-17T19:59:13+02:00
19:19
Ukraina, USA i Niemcy zrobili drona-potwora. Polska stoi w miejscu
Aktualizacja: 2025-10-17T19:19:27+02:00
19:03
Kosmiczny pancerz działa. Pierwszy raz nie będziemy bezbronni poza Ziemią
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:06+02:00
18:01
Ludzi Trumpa niepokoją ślady za samolotami. Wyjaśniamy "spisek"
Aktualizacja: 2025-10-17T18:01:11+02:00
17:49
Polska oczyszczalnia zdobyta przez ruskich hakerów. Robili co chcieli
Aktualizacja: 2025-10-17T17:49:01+02:00
17:36
Klimatyzator z ramieniem robota. Po co? Dreame nie wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:36:45+02:00
17:02
Wikipedia ma eksplozję ruchu. Zbadali sprawę i są przerażeni
Aktualizacja: 2025-10-17T17:02:11+02:00
16:48
Przez pompy ciepła zakrywają uszy. Będą problemy w całym kraju
Aktualizacja: 2025-10-17T16:48:22+02:00
16:05
SMS o zwrocie podatku zbiera żniwo wśród Polaków. Można stracić konto
Aktualizacja: 2025-10-17T16:05:13+02:00
15:35
Windows kopiuje najwygodniejszą funkcję na Maku. Szkoda, że ułomnie
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:31+02:00
15:11
Mapy Google zabiorą cię prosto do domu. Apple ma to od dawna
Aktualizacja: 2025-10-17T15:11:35+02:00
14:58
OxygenOS 16 jest śliczny. Posiadacze OnePlusa mają powód do radości
Aktualizacja: 2025-10-17T14:58:33+02:00
14:34
Perplexity Pro za darmo na rok. Ulubiona promocja powraca
Aktualizacja: 2025-10-17T14:34:40+02:00
13:43
Garstka Polaków korzysta z systemu kaucyjnego. Liczby są porażające
Aktualizacja: 2025-10-17T13:43:35+02:00
12:55
Gen otyłości chroni serce? Dziwne odkrycie
Aktualizacja: 2025-10-17T12:55:41+02:00
12:26
Zmiana zapisu zdjęć w telefonach Samsunga. Przyzwyczaisz się
Aktualizacja: 2025-10-17T12:26:28+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA