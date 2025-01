Microsoft i OpenAI uważają, że nie należy mi się wynagrodzenie za moją pracę

The New York Times zapewnił jako dowód w sprawie niezależne badania, które jasno wykazują, że bezpośrednio za sprawą modelu GPT ruch na witrynach należących do właściciela serwisu spadł o około 30-50 proc. Sam Microsoft Copilot ponoć znacząco zredukował czytelnictwo magazynu Wirecutter wydawanego przez NYT. Ktoś mógłby jednak zapytać - no i co z tego? Czy ktoś żałował woźniców konnych, gdy na ulice wjeżdżały automobile? To cena postępu - nieprawdaż?