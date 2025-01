Szef Facebooka mówi, jacy pracownicy nie będą potrzebni jego firmie jeszcze w tym roku. I innym firmom też

Więcej ludzi poświęci się kreatywnym, artystycznym i kulturalnym zajęciom. Ogólnie rzecz biorąc, to dobrze. Myślę, że liczba godzin w tygodniu, które ktoś będzie musiał przepracować, by się utrzymać, będzie prawdopodobnie nadal spadać. Sądzę jednak, że ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w to, co robią, będą w stanie pracować naprawdę ciężko i osiągnąć znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ mają niewyobrażalną przewagę wynikającą z posiadania znacznie większej ilości technologii. Myślę więc, że gdybyś po prostu przyspieszył lub ekstrapolował historyczny trend technologiczny, to właśnie to byś otrzymał