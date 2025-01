Samsung pokaże coś oprócz telefonów. Jeżeli zwiastun mówi prawdę, to będzie hit

Na filmiku pokazana jest kobieta, która zasypuje swojego asystenta zadaniami znalezienia restauracji posiadającej ogród i serwującej włoskie jedzenie, przekazanie informacji o spotkaniu współpracownikowi oraz dodanie go do kalendarza. Wszystko to zostało wypowiedziane w sposób niebezpośredni, dość chaotycznym ciągiem, który zrozumie każda osoba (i system) posługująca się językiem naturalnym. Po czym następuje zaskoczenie - kobieta na nagraniu nie mówi do człowieka, lecz do telefonu.